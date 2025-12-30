林靜 - 白鐵蘊含的溫度 | 紅棉樹下

深水埗DX設計館素來致力推介本地創作，近日迎來「香港白鐵．摟打」展覽，由余兆枬（Naam Yu）策展，他畢業於理工大學設計學院，2024年創立品牌「摟打白鐵」（Louud），更早於2020年透過賽馬會「傳．創」非遺計劃，師承工藝大師俞國強，一心復興這門漸被遺忘的白鐵手藝。



Louud不止傳承技藝，更提倡一種融入日常的美學態度。透過創新產品與互動工作坊，將冰冷剛硬的白鐵，重新鍛入現代生活的溫度，邀請眾人一同參與這場溫柔的革新。



展場中，幾件以人手一槌一打而成的白鐵器具，靜靜訴說土地的故事。



「小矮椅」，這張每家每戶幾乎都曾擁有的矮凳，以實用樸實見稱。展品取經典舊式膠椅為靈感，轉化為獨一無二的白鐵版本，在金屬的穩重中，坐見一份親切。



「手紙盒」，以平行線條勾勒邊角，打破傳統白鐵器具方正的框限。從剛硬的盒身中，拉出柔滑紙張，搭配傳統雙金錢通花紋樣，彷彿現代與過往，在此輕輕交疊。



「吊燈」，自從「快靚正」的塑膠製品普及，許多手工藝逐漸褪入暗角。這盞以白鐵重新詮釋的街市常見膠燈，靜靜懸掛，宛如一個時代無聲的對照－－在流光之間，映照出手作的厚度與時間的稜角。



展中還由人手打造的白鐵花瓶、紙巾盒、首飾⋯⋯冷感鐵質中蘊含香港人集體回憶的溫度。



林靜