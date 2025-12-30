Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 白鐵蘊含的溫度 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
30分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　深水埗DX設計館素來致力推介本地創作，近日迎來「香港白鐵．摟打」展覽，由余兆枬（Naam Yu）策展，他畢業於理工大學設計學院，2024年創立品牌「摟打白鐵」（Louud），更早於2020年透過賽馬會「傳．創」非遺計劃，師承工藝大師俞國強，一心復興這門漸被遺忘的白鐵手藝。

　　Louud不止傳承技藝，更提倡一種融入日常的美學態度。透過創新產品與互動工作坊，將冰冷剛硬的白鐵，重新鍛入現代生活的溫度，邀請眾人一同參與這場溫柔的革新。

　　展場中，幾件以人手一槌一打而成的白鐵器具，靜靜訴說土地的故事。

　　「小矮椅」，這張每家每戶幾乎都曾擁有的矮凳，以實用樸實見稱。展品取經典舊式膠椅為靈感，轉化為獨一無二的白鐵版本，在金屬的穩重中，坐見一份親切。

　　「手紙盒」，以平行線條勾勒邊角，打破傳統白鐵器具方正的框限。從剛硬的盒身中，拉出柔滑紙張，搭配傳統雙金錢通花紋樣，彷彿現代與過往，在此輕輕交疊。

　　「吊燈」，自從「快靚正」的塑膠製品普及，許多手工藝逐漸褪入暗角。這盞以白鐵重新詮釋的街市常見膠燈，靜靜懸掛，宛如一個時代無聲的對照－－在流光之間，映照出手作的厚度與時間的稜角。

　　展中還由人手打造的白鐵花瓶、紙巾盒、首飾⋯⋯冷感鐵質中蘊含香港人集體回憶的溫度。

林靜

最Hit
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
5小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
12小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
8小時前
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
8小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
4小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
5小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
16小時前
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
影視圈
3小時前
更多文章
林靜 - 羅望子炒大蝦 | 紅棉樹下
　　很喜歡吃泰菜，但翻來覆去每次總是點香葉肉碎加煎蛋、紅咖喱青咖喱那幾味。直到上周冬至，一位泰國朋友來家裏下廚，一道「羅望子炒香脆大蝦」（Goong Pad Makaam），才讓我真正見識了泰國廚房裏的酸甜宇宙。 　　這道菜的精髓，全在於那棕黑色的羅望子醬。朋友說，這是泰國料理中賦予酸味的靈魂，新鮮羅望子果肉酸爽，製成膏狀或醬料便於使用。它與魚露的鹹、椰糖的甜，在鍋中交融碰撞，正是泰菜風味層
2025-12-27 02:00 HKT
紅棉樹下