KellyChu - 星島「2026理財投資展望調查」 答題目贏BLACKPINK演唱會飛 | Executive日記

KellyChu
31分鐘前
踏入2026新一年，港人在財富管理與投資規劃有何大計？星島新聞集團由即日起至下月2日進行「2026年港人理財投資展望調查」，內容涵蓋市民日常儲蓄、資產配置、投資風險承受能力及投資部署等範疇，以了解港人在新一年的理財與投資策略。

　　為答謝大家支持，編輯部會在「2026年你有甚麼致富大計？」題目，揀選具創意的答案，得獎者會獲得以下豐富禮品︰

大   獎︰BLACKPINK香港演唱會門票2張，總值$5798，名額1個。

二   獎︰德國寶健康鮮磨胚芽米機，價值$3970，名額2個。

三   獎︰SMARTECH智能煮食鍋，價值$1498，名額2個。

四   獎︰CASETiFY MagSafe充電器，價值$589，名額2個；或BRUNO手提蒸氣掛燙機，價值$568，名額3個；或BLACKMORES抗氧保濕丸，價值$399，名額40個。

（以上禮品隨機派發，不可挑選或更換。）

優異獎    ︰譚仔雲南米線/譚仔三哥米線$50現金券，名額100個。

KellyChu
 

把握機會，即掃QR Code參加！
麥當勞App一連三天推出壓軸優惠。
2025年踏入尾聲，麥當勞同大家齊齊倒數至大除夕，推出限定終極壓軸優惠！由今日至31日，麥當勞App一連三天推出「指定超值早晨套餐減$5」及「指定超值套餐減$8」優惠，讓大家均可以至抵價享受一系列美食，開心迎接新一年。 　　「指定超值早晨套餐減$5」優惠適用於大部分超值早晨套餐，例如豬柳蛋漢堡餐、火腿扒芝士包套餐、珍寶套餐、板燒雞扭扭粉套餐等，全部均配脆薯餅，陪你享受醒晨good morni
Executive日記