張諾 - 琴鍵上的選擇 | 任意行

在蕭邦國際鋼琴大賽的璀璨舞台上，角逐的不止是琴藝，還有琴音。2025年桂冠得主Eric Lu（陸逸軒）指尖下的意大利名琴Fazioli，其清澈如泉的聲響，不僅定義了他的勝利，更悄然揭示了一場藝術哲學的對話——在百年經典Steinway & Sons與現代奇蹟Fazioli之間，頂尖音樂家如何尋找最貼合靈魂的樂器。



陸逸軒的演繹，以堅實技術為底蘊，卻避開炫技浮華，轉向深邃內省。他處理蕭邦的圓舞曲與夜曲，速度從容，格外注重聲部層次的雕琢與音色細膩變化。這般美學，恰與Fazioli的稟賦天衣無縫。此琴音色以極致清澈、平衡與穿透力著稱，如一道精準的光束，能照亮複音音樂中每一個隱匿的聲部。當他在《升C小調夜曲》中讓左手每一粒音符都情緒飽滿、清晰可辨時，正是Fazioli豐富的泛音與水晶般的高音，賦予了線條立體的肌理與歌唱性。



相較之下，擁有超過一個半世紀歷史的Steinway & Sons，其音色如同古典油畫，以溫暖、渾厚與豐潤的共鳴見長，善於營造朦朧詩意與整體氛圍，曾是無數蕭邦詮釋者的首選。而Fazioli則如高解析度的透鏡，追求現代性的精準、動態與分毫畢現。這讓陸逸軒在演繹《降b小調奏鳴曲》時，能築起龐大而清晰的結構，於葬禮進行曲中段，將回憶的甜酸苦辣以截然分明的音色對比呈現，觸動人心。



因此，陸逸軒的選擇，遠非品牌之爭，而是藝術家的自覺匹配。他需要一件能完美傳達其精微控制與內在張力的工具。在Fazioli冷靜而璀璨的琴音中，他找到了讓現代蕭邦詮釋得以成立的聲音載體。這把琴見證的，不僅是一場比賽的勝利，更是一種美學的認同：在追求透明、層次與絕對控制的當代演奏美學中，一種新的聲音典範已然奏響。



張諾