馮榕榕（Ruby） - 2026年代表顏色 | 榕榕細語

最近在自己的電台節目中認識了一位「品水師」，專門替人試水、揀水。乍聽之下覺得有點誇張——水不就是無色無味，喝得入口就算了嗎？但跟她聊久了，才發現原來水也有個性：有的入口圓滑，有的偏硬帶稜角；礦物質不同，會帶出輕微鹹味或甘甜；連酸鹼值的差別，都會影響喉頭停留的時間和感受。原來在別人眼中的「都一樣」，在專業的人眼裏，細節可以放大到這麼清楚。



今年Pantone宣布的2026年度代表色，就是一種很多人肉眼看來「都一樣」的顏色——白色。PANTONE 11-4201 Cloud Dancer，是一種輕盈、帶空氣感的柔和白，不是冷冰冰的冷光白，也不是厚重的奶油色，而是介乎中間、乾淨但不刺眼的那一種。 Pantone形容它是一種可以讓心情安靜下來的白，好像在吵鬧世界裏，突然按下靜音鍵，留一點空白給自己。



很多人以為白色就是「白」，頂多分冷暖調，但其實時裝世界裏的白，可以細分到極致。婚紗上的象牙白、醫療袍的純白、冬季羽絨的粉霧白，甚至T-shirt洗了幾次之後那種帶一點灰的舊白，每一種都在布料、燈光、膚色旁邊變成完全不同的效果。陽光下的白，比室內黃光下多了一層透明感；攝影棚裏的打光，又會把白推向更理性、更冷靜的感覺。設計師選錯了白，整套Look就會由高級感變成病人服，差別往往只在那一點點色偏。



Pantone從2000年開始每年選出「Color of the Year」，由一班色彩專家觀察全球時尚、設計、社會氣氛，最後決定一隻代表當下情緒的顏色，過往有Cerulean藍、Classic Blue、到近年的Peach Fuzz等等。今年首次選出白色作為年度色，本身已經是一個訊號：在資訊爆炸、視覺被各種「大聲」顏色佔滿的年代，大家開始渴望留白、簡化、重新整頓生活。Cloud Dancer像是一張乾淨但不空洞的頁面，叫我們停一停，想一下接下來要寫甚麼。



對時裝人來說，Cloud Dancer不是一個「安全、不出錯」的白，反而是一個非常考工夫的顏色。要令這種溫柔白看起來高級，布料質感一定要好：挺身的棉布會令它變得利落，軟身羊毛則會拉出一種雲霧感；用在西裝是另一種清爽，用在針織套裝則變成舒服的居家時尚。再加上剪裁比例、皮膚膚色、妝容濃淡，Cloud Dancer可以由極簡OL變成度假女孩。



回到一開始的品水師故事，其實都是同一個道理。我們對世界的感官要求，可以選擇粗略，也可以選擇精準。當你願意為一杯水的口感停下來，為一抹白的冷暖、明度和質感認真分辨，你的世界就會變得更立體。哪怕是看似「同一款」的顏色，「一點點不一樣」已經足以徹底改變整體觀感。學懂對事物有要求、願意執着於這些小小差別，其實就是在訓練自己，活得更有質感。Cloud Dancer這種白，正好提醒我們：簡單，不等於隨便。



馮榕榕（Ruby）