Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮榕榕（Ruby） - 2026年代表顏色 | 榕榕細語

榕榕細語
榕榕細語
馮榕榕（Ruby）
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　最近在自己的電台節目中認識了一位「品水師」，專門替人試水、揀水。乍聽之下覺得有點誇張——水不就是無色無味，喝得入口就算了嗎？但跟她聊久了，才發現原來水也有個性：有的入口圓滑，有的偏硬帶稜角；礦物質不同，會帶出輕微鹹味或甘甜；連酸鹼值的差別，都會影響喉頭停留的時間和感受。原來在別人眼中的「都一樣」，在專業的人眼裏，細節可以放大到這麼清楚。

　　今年Pantone宣布的2026年度代表色，就是一種很多人肉眼看來「都一樣」的顏色——白色。PANTONE 11-4201 Cloud Dancer，是一種輕盈、帶空氣感的柔和白，不是冷冰冰的冷光白，也不是厚重的奶油色，而是介乎中間、乾淨但不刺眼的那一種。 Pantone形容它是一種可以讓心情安靜下來的白，好像在吵鬧世界裏，突然按下靜音鍵，留一點空白給自己。

　　很多人以為白色就是「白」，頂多分冷暖調，但其實時裝世界裏的白，可以細分到極致。婚紗上的象牙白、醫療袍的純白、冬季羽絨的粉霧白，甚至T-shirt洗了幾次之後那種帶一點灰的舊白，每一種都在布料、燈光、膚色旁邊變成完全不同的效果。陽光下的白，比室內黃光下多了一層透明感；攝影棚裏的打光，又會把白推向更理性、更冷靜的感覺。設計師選錯了白，整套Look就會由高級感變成病人服，差別往往只在那一點點色偏。

　　Pantone從2000年開始每年選出「Color of the Year」，由一班色彩專家觀察全球時尚、設計、社會氣氛，最後決定一隻代表當下情緒的顏色，過往有Cerulean藍、Classic Blue、到近年的Peach Fuzz等等。今年首次選出白色作為年度色，本身已經是一個訊號：在資訊爆炸、視覺被各種「大聲」顏色佔滿的年代，大家開始渴望留白、簡化、重新整頓生活。Cloud Dancer像是一張乾淨但不空洞的頁面，叫我們停一停，想一下接下來要寫甚麼。

　　對時裝人來說，Cloud Dancer不是一個「安全、不出錯」的白，反而是一個非常考工夫的顏色。要令這種溫柔白看起來高級，布料質感一定要好：挺身的棉布會令它變得利落，軟身羊毛則會拉出一種雲霧感；用在西裝是另一種清爽，用在針織套裝則變成舒服的居家時尚。再加上剪裁比例、皮膚膚色、妝容濃淡，Cloud Dancer可以由極簡OL變成度假女孩。

　　回到一開始的品水師故事，其實都是同一個道理。我們對世界的感官要求，可以選擇粗略，也可以選擇精準。當你願意為一杯水的口感停下來，為一抹白的冷暖、明度和質感認真分辨，你的世界就會變得更立體。哪怕是看似「同一款」的顏色，「一點點不一樣」已經足以徹底改變整體觀感。學懂對事物有要求、願意執着於這些小小差別，其實就是在訓練自己，活得更有質感。Cloud Dancer這種白，正好提醒我們：簡單，不等於隨便。

馮榕榕（Ruby）

最Hit
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
10小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
16小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
旅遊
10小時前
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
13小時前
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
8小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
14小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
影視圈
6小時前
李嘉欣聖誕性感讀經驚艷全場  低胸喱士貼身上衣成焦點  支援患癌人士人美心善
李嘉欣聖誕性感讀經驚艷全場  低胸喱士貼身上衣成焦點  支援患癌人士人美心善
影視圈
11小時前
更多文章
馮榕榕（Ruby） - 又愛又恨的紅色Dress Code | 榕榕細語
　　聖誕聚會季來臨，令人又愛又恨的紅色Dress Code無處不在從公司派對到家庭晚宴，總有那麼幾場要求「All Red」或「Pop of Red」。但如何避開俗氣陷阱，讓紅色穿出2025秋冬的時尚輪廓？這次專欄拆解3個超實用技巧，讓你在節慶中自信出場，既應景又高級。 聖誕紅色：從30%點綴開始 　　別讓紅色霸佔全身，控制在視覺比例的三成：七成用黑、灰或大地色做底，三成紅色點亮焦點。這
2025-12-20 02:00 HKT
榕榕細語