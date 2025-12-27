KellyChu - 沉浸式再現經典場景 今起開放預約 「油蔴地警署光影之旅」 1•2起重溫港產警匪片情懷 | Executive日記

屬二級歷史建築嘅舊油麻地警署，係香港多部電影經典拍攝場景，近年成為內地遊客訪港必到打卡之地。今天開始，大家將可透過網上訂購門票預約參觀「油蔴地警署光影之旅」，在這座歷史建築重溫昔日警匪片經典劇情，感受獨有嘅港式情懷。



政府去年成立「發展旅遊熱點工作組」，舊油麻地警署就是其中一個被納入發展嘅旅遊熱點。為此，文創產業發展處特別邀請咗香港電影專業人士，重新打造舊油麻地警署部分場景，並對外開放警署內嘅面貌，邀請訪客一起踏上經典警匪片光影之旅。



走入舊油麻地警署，訪客將首先踏進以舊式戲院為設計嘅警匪片世界入口，繼而在「時光隧道」透過沉浸式視覺及聲效，看見歷代經典巨製嘅動作場面及人物，感受劇中速度與張力。



充滿電影感嘅「雜差房」則以七、八十年警署設計構思，設有辦公室、監控室、槍房、證物房及認人室等；內有不少警匪片蹤跡及線索供大家探索。在首度開放嘅「羈留室」，訪客更可選擇以警察、囚犯制服或電影海報為背景，拍照留念。



展覽門票今日上午10時起開售，接受下月2日至31日嘅門票訂購，每次最多訂4張，不設現場售票。正價門票為30元，學生、長者、綜合社會保障援助計劃受助人及傷殘人士特惠門票為10元，6歲或以下兒童免費入場。而每節參觀時間為25分鐘，人數上限20人。展覽開幕首兩星期（下月2日至11日）會連續開放，並延長開放時間。



KellyChu

「油蔴地警署光影之旅」重現警匪片經典場景。