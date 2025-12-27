譚紀豪 - 我們與惡的距離 | 無名指

電視上看到台北隨機殺人案兇徒張文的父母下跪道歉，我心都碎了。加害者的家人其實也是受害者，兒子做出這樣的惡行，父母能不痛心嗎？如今張文死了，家人成為眾矢之的，被「人肉」，被謾罵，連跪地道歉都被說成「作秀」。台劇《我們與惡的距離》裏面說：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」但還是有人不賣帳，要為這筆血債找個活人埋單。



這樁悲劇不免讓人想起11年前台北捷運隨機殺人案，兇手鄭捷被判處4個死刑及100多年有期徒刑，從案發到槍決歷時兩年，家人亦飽受壓力。鄭捷父母在案發後沒即時現身，而選擇在頭七當天到案發的江子翠站獻花道歉，鄭父三度下跪磕頭，哭着說道：「身為父母的我們教養他21年來，一定有我們所不知道的疏失，這個我們難咎其責。」他甚至呼籲法官判兒子死刑，「希望鄭捷能夠下輩子好好做人。」



鄭捷事件後來被改編成電視劇《我們與惡的距離》，在法理、體制、道德等多方面切入案件，引起了廣泛討論。劇中為殺人犯辯護的律師王赦說：「如果我們想辦法找到犯案動機，找到真相，是不是能預防下一次事件的發生？」可惜自鄭捷案並非同類事件的最後一樁，2024年台中捷運隨機傷人事件，兇徒刻意選擇在10年前鄭捷犯案的同一日行動；而張文上周犯案前，亦曾多次上網搜尋鄭捷的資料⋯⋯



我們與惡的距離有多近？隨機傷人事件只是整個過程的爆發點，怎樣的社會和家庭環境把一個人推向絕路，線上線下的輿論又造成幾多傷害，都值得深思。（IG︰@tamkeiho）



資深唱片人兼樂迷

譚紀豪