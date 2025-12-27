Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪 - 我們與惡的距離 | 無名指

無名指
無名指
譚紀豪
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　電視上看到台北隨機殺人案兇徒張文的父母下跪道歉，我心都碎了。加害者的家人其實也是受害者，兒子做出這樣的惡行，父母能不痛心嗎？如今張文死了，家人成為眾矢之的，被「人肉」，被謾罵，連跪地道歉都被說成「作秀」。台劇《我們與惡的距離》裏面說：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花20年去養一個殺人犯。」但還是有人不賣帳，要為這筆血債找個活人埋單。

　　這樁悲劇不免讓人想起11年前台北捷運隨機殺人案，兇手鄭捷被判處4個死刑及100多年有期徒刑，從案發到槍決歷時兩年，家人亦飽受壓力。鄭捷父母在案發後沒即時現身，而選擇在頭七當天到案發的江子翠站獻花道歉，鄭父三度下跪磕頭，哭着說道：「身為父母的我們教養他21年來，一定有我們所不知道的疏失，這個我們難咎其責。」他甚至呼籲法官判兒子死刑，「希望鄭捷能夠下輩子好好做人。」

　　鄭捷事件後來被改編成電視劇《我們與惡的距離》，在法理、體制、道德等多方面切入案件，引起了廣泛討論。劇中為殺人犯辯護的律師王赦說：「如果我們想辦法找到犯案動機，找到真相，是不是能預防下一次事件的發生？」可惜自鄭捷案並非同類事件的最後一樁，2024年台中捷運隨機傷人事件，兇徒刻意選擇在10年前鄭捷犯案的同一日行動；而張文上周犯案前，亦曾多次上網搜尋鄭捷的資料⋯⋯

　　我們與惡的距離有多近？隨機傷人事件只是整個過程的爆發點，怎樣的社會和家庭環境把一個人推向絕路，線上線下的輿論又造成幾多傷害，都值得深思。（IG︰@tamkeiho）

資深唱片人兼樂迷
譚紀豪

最Hit
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
10小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
16小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
深圳「光明星河COCO City」開幕！地鐵站直達 30+餐飲休閒品牌進駐 盒馬鮮生/Meland/老字號乳鴿
旅遊
10小時前
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
02:14
鍾柔美拍拖｜秘戀大13歲TVB男星  劉展霆港島擁多個海鮮檔  旗下火鍋店曾發生矚目打鬥事件
影視圈
13小時前
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
8小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
14小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
2025-12-25 10:00 HKT
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
呂良偉70大壽「半個娛樂圈」到賀！嘉賓陣容媲美頒獎典禮 揭示傳奇人生向太太深情告白
影視圈
6小時前
李嘉欣聖誕性感讀經驚艷全場  低胸喱士貼身上衣成焦點  支援患癌人士人美心善
李嘉欣聖誕性感讀經驚艷全場  低胸喱士貼身上衣成焦點  支援患癌人士人美心善
影視圈
11小時前
更多文章
譚紀豪 - 報恩三百年 | 無名指
　　十年一度的錦田「酬恩建醮」昨日結束了，我本打算周四晚「鬼王出巡」去湊熱鬧，豈知撞上公事，只歎無緣。今屆最矚目的是佔地四萬多平方呎的醮棚，這個被健力士世界記錄認證的竹棚，用三萬根竹花兩個月建成，也就是說，在宏福苑火災竹棚安全性被質疑期間頂住壓力完工。 　　香港鄉村文化深厚，打醮活動很多，這些醮會幾乎都與清朝順治與康熙年間的「遷界」政令有關。為杜絕沿居民與據守台灣的鄭成功勢力聯繫，清政府先後
2025-12-20 02:00 HKT
無名指