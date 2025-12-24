陳紫敏 - 認識水果之旅 | 營爆生活

假期將近，一如以往是旅行的季節。旅行除了是一個「節目」或用作觀光、探親、「充電」或「放電」，還可以從遊途中獲得不同知識（特別是對於小朋友）。行程中「食」的部分佔據了其一的重點，而買水果亦必在旅行的時間表內。



抵達台灣街道旁的水果店，滿載台灣特產，包括柑、火龍果、梨、熱情果、蓮霧以及釋迦。釋迦，香港人稱為「番鬼荔枝」，多出產於台灣，外表是綠色，軟身代表「適時食用」，果實軟熟度為可輕易「用手剝開一半」，一片片乳白色的果肉內藏不作食用的黑色種籽。一個約重155克的釋迦七成重量是水份，醣質約36克，約相等於3份小型水果（如柑、奇異果）或一個中型芒果。不要因為其「酸酸哋」的味道誤以為「不含糖」，其實大部分水果都必含糖份，屬於其天然的一部分。不少「忌糖人士」擔心水果中的糖份影響健康，只要將一個釋迦（即3份水果）分兩至三次食（如需獨食，可放雪櫃），或與1-2人分享，即時解決「一個釋迦7茶匙糖」的想法。除作水果食用，可將釋迦果肉去籽作奶昔或放入甜品食譜中。另一重點是一個釋迦雖含有約7茶匙糖的醣質，但同時含有豐富營養價值（是糖沒有的），當中包括維他命C約56毫克、膳食纖維素7克、礦物質鉀（383毫克）及少量蛋白質、鈣質、鐵質、鏻質、鎂質等。「Fruit is better than candy」來自一位3-4歲的小朋友口中，營養及旅行（當然包埋香港本地郊外遊）真係需要從「細」開始栽種。



美國註冊營養師

香港營養師協會正式會員

陳紫敏