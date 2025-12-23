林靜 - 非凡羊腩煲 | 紅棉樹下

冬意漸濃，雖不太冷，心底卻渴望一鍋溫潤濃厚的羊腩煲。今年冬日，我的首選是這款來自米芝蓮中菜館「唐述」的「秋冬富貴羊腩煲」外賣禮盒。



禮盒裝潢雅致，正方立體的提盒上繪有古典青瓷紋樣，若不細說，誰能想到其中竟藏着暖心的羊腩珍饈？打開盒蓋，驚喜更甚：中央安放着以大鋼煲盛載的羊腩，伴以兩盒手切嫩生菜、炒香的蔥芹與腐乳醬，還貼心附上三支濃郁羊腩汁。足夠8人分享的份量，讓全家圍坐爐邊，邊吃邊閒話家常，暖意從鍋中彌漫至心間。



此煲由經驗豐富的周世韜師傅主理，選用性溫不燥的黑草羊，以古法細火慢燉，釋出羊肉本身的甘醇，質感柔軟入味。更添入如手掌般大的花膠，與靚海參同炆，為湯底注入豐盈膠質與層次；配以冬筍、冬菇、枝竹、馬蹄等，湯頭越熬越見濃郁。



花膠爽滑飽吸羊脂香，海參軟糯即化，而羊腩則將味覺推至高潮－－皮脂甘香軟滑，肉質嫩而多汁，入口暖意層層遞進，堪稱羊腩煲中難得一遇的佳作。



那一夜，全家圍爐笑語，共享這鍋非凡羊饌。用罷仍餘一支半羊腩汁，我小心放在雪櫃，稍後去街市買新鮮羊腩與配料，再度重溫這暖入心窩的滋味。



林靜