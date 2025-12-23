Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靜 - 非凡羊腩煲 | 紅棉樹下

紅棉樹下
紅棉樹下
林靜
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　冬意漸濃，雖不太冷，心底卻渴望一鍋溫潤濃厚的羊腩煲。今年冬日，我的首選是這款來自米芝蓮中菜館「唐述」的「秋冬富貴羊腩煲」外賣禮盒。

　　禮盒裝潢雅致，正方立體的提盒上繪有古典青瓷紋樣，若不細說，誰能想到其中竟藏着暖心的羊腩珍饈？打開盒蓋，驚喜更甚：中央安放着以大鋼煲盛載的羊腩，伴以兩盒手切嫩生菜、炒香的蔥芹與腐乳醬，還貼心附上三支濃郁羊腩汁。足夠8人分享的份量，讓全家圍坐爐邊，邊吃邊閒話家常，暖意從鍋中彌漫至心間。

　　此煲由經驗豐富的周世韜師傅主理，選用性溫不燥的黑草羊，以古法細火慢燉，釋出羊肉本身的甘醇，質感柔軟入味。更添入如手掌般大的花膠，與靚海參同炆，為湯底注入豐盈膠質與層次；配以冬筍、冬菇、枝竹、馬蹄等，湯頭越熬越見濃郁。

　　花膠爽滑飽吸羊脂香，海參軟糯即化，而羊腩則將味覺推至高潮－－皮脂甘香軟滑，肉質嫩而多汁，入口暖意層層遞進，堪稱羊腩煲中難得一遇的佳作。

　　那一夜，全家圍爐笑語，共享這鍋非凡羊饌。用罷仍餘一支半羊腩汁，我小心放在雪櫃，稍後去街市買新鮮羊腩與配料，再度重溫這暖入心窩的滋味。

林靜

最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
影視圈
11小時前
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
連鎖快餐店快閃優惠！早午茶晚市套餐$29起 焗豬扒飯/燒雞髀/燒味米線 聖誕新年限定
飲食
9小時前
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
飲食
14小時前
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
連鎖包點店長者優惠｜$15歎下午茶珍珠餛飩湯+豆漿！樂悠咭持有人專享
飲食
10小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
2025-12-21 22:00 HKT
五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 言承旭反應迅速衝往台邊
五月天阿信演唱會墮台手部濺血 驚嚇畫面曝光觀眾尖叫 言承旭反應迅速衝往台邊
影視圈
4小時前
深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…
深水埗文記車仔麵豬腸「有屎」？！港女嘔心斥︰剪開入面全部係黑色！老闆咁解釋…
飲食
11小時前
準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶
準視后陳煒首晒一家四口照 為醫生老公慶生洩家中新成員 撇台灣前夫再婚變幸福少奶
影視圈
10小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
14小時前
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
01:14
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
13小時前
更多文章
林靜 - 中環Arbor | 紅棉樹下
　　朋友慶生選了中環的Arbor，平日晚上也滿座。我們旁邊一桌，3位年輕女士也正舉杯慶祝生日。 　　Arbor摘下米芝蓮二星多年，主廚以創意結合北歐與日本菜式，顯得揮灑從容。9道菜餐單，首先是芬蘭米餅上鋪層碎蛋白和魚子醬，再加一小杯魚湯，濃郁順滑，晚上有點涼意正好暖胃。日本三文魚掃上五糧液，配以黃菜頭、黃金芥末籽醬作點綴，清新酸甜。另一道開胃菜是番茄加上洛神花和日本草莓，紅上加紅。 　
2025-12-20 02:00 HKT
紅棉樹下