胡慧沖 - 拜見黑玫瑰 | 筆泰沖動

拜見黑玫瑰！自小好喜歡看電影《黑玫瑰》，唔係梁家輝、馮寶寶嗰套，而係那些年謝賢、陳寶珠、南紅主演嘅《黑玫瑰》粵語長片，楚原做導演，現在在社交媒體都可以搵到有關片段。



《黑玫瑰》可以話係當年蝙蝠俠加占士邦元素嘅一套創意電影，尤其是片中用了唔少占士邦電影配樂，自己睇得十分之開心。勢估唔到上星期竟然有機會見到呢位第一代黑玫瑰，並跟她做了一個訪問。話說上星期好友楊紹鴻在曼谷舉辦了一個名為「粵藝文化大匯演」的粵劇節目，由香港駐曼谷經濟貿易辦事處全力贊助支持，而且邀請咗好多居泰港人到來欣賞！演出單位除了南紅姐姐，還有羅家英先生和四位獨當一面的香港粵劇名伶，當中最令我讚歎是南紅姐姐的表現，年過90依然健步如飛，記曲詞記得好好，做手都有板有眼！這個年紀仍有這樣的表現十分之難得，而且好和藹可親，對於我這個名不經傳的後輩也沒拒絕我的訪問邀請，而且當我展示珍藏的《黑玫瑰》電影VCD並請她簽名時，她更表現出童真一面，表示佢都唔知有呢個產品！



這一代的黑玫瑰實在令人難忘，希望南紅姐姐有機會可以重返電影或電視圈，繼續帶給我們更多精彩的演出。祝身體健康！



胡慧沖

