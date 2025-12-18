潘雄威 - 箍牙後如何選固定器？ | 乳齒童時

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威
3小時前
　　箍牙前牙齒的位置一般是最天然和穩定的，因為每隻牙前後左右所受的擠壓力都會互相抵銷，不會移動。箍牙後牙齒其實是被推到一個不穩定的位置，口唇和舌頭的擠壓力改變了，牙腳周圍的韌帶也被拉長或壓扁，牙齒會有一個回復原位的趨勢，使箍齊了的牙齒走位。箍完牙之後，牙科醫生多數會建議病人佩戴固定器，防止牙齒移位。但市面上有不同種類的固定器，如何選擇呢？

　　固定器有活動和固定兩款。活動式固定器即是可以隨時帶上或除下來的款式，通常只需要在晚上睡覺時佩戴。這種固定器有很多不同的設計，主要是緊貼上顎和只覆蓋牙齒兩種，物料分別有全塑膠和金屬加膠。

　　固定式固定器通常是一條細金屬絲或鏈，用合成樹脂黏合在前牙背面，別人是看不到的，但舌頭會感覺到凹凸不平，初時有點不舒服，習慣了就可以適應。因為只能固定前牙，不是所有人都合適。

　　選擇哪一種固定器要視乎功能需要及個人喜好。要固定所有牙齒就要用緊貼全部牙齒的活動固定器，如果只需固定前牙則可考慮固定式固定器。

　　自律性低及善忘的所謂「大頭蝦」或者「失魂魚」，最好選擇固定式固定器，不會因為晚上忘記佩戴而令牙齒走位。不喜歡牙面貼上附加物和舌頭十分敏感，又或者希望能夠徹底清潔牙齒的人，最好選擇活動式固定器，在日間比較自然舒服。

　　固定器不是選擇了就不能改的，若佩戴後不適應，隨時與你的牙科醫生商量，再作選擇！

潘雄威

