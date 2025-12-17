小董 - 無知害死親人 | 輕鬆養生

到一位肝癌患者家去出診，一屋共23位親朋戚友，小董被嚇了一跳！從病人妻子手上接過報告，肝癌末期已擴散至膽囊、胰臟、肺、肋骨、淋巴結。虛弱的身體躺在床上，皮膚明顯發黃，呈半昏迷狀態，不大對周遭事物有反應。得知西醫方面已盡力但未有起色，我下意識地橫掃一下房內枱面上的物品，看見不少保健品包括：韓國的補肝丸、冬蟲夏草丸、靈芝孢子破璧膠囊、人參精華液、鯊魚丸、磷蝦丸、珍珠末、六味地黃丸⋯⋯還有十多樽看不懂文字的「補品」。



四診之後我不發一言，有點不禮貌地直走到廚房去，爐灶上有4個砂鍋，枱面上放着7個大大小小的碗子，把它們逐一打開來看看及嗅了一下，然後找到一對筷子，往其中一個鍋翻了一番。黑蠍子、蜈蚣、黑螞蟻、蟬、螳螂、加大紅棗，還有一隻似是「牛蛙」的物體！小董不悅地問：「這是誰的好主意？以毒攻毒是最不文明、不科學的方法，況且這堆毒蟲來歷不明，附着甚麼疫毒病菌眼睛看不出來，以病人此等虛弱怎麼可能敵得過呢！？」此時，大廳內20多人誰也沒響一聲，妻子眼淚直流說：「鄉下裏親友都來看他了，把傳聞中有效的都帶來了，既然醫生沒有辦法了，便試着用咱們古老的方式⋯⋯」



小董帶着激憤而又悲哀的心情離開。人，為甚麼要有生老病死？生、老、死，不就夠了嗎？在無計可施之下是否所有人都會變成盲目和不合情理？教育的不足是走向滅亡的敗道，中醫藥有這麼悠長而優秀的歴史卻被不當使用、抹黑，甚至被利用、遺忘。奉勸所有患上癌症或其他重病的病者及家人，張開雪亮的眼睛，保健品救亡力到底會有多大？連鎖保健店架之上的東西誰個都可以自由買來吃，它內裏所含的份量會高嗎？甚麼成份也不足以用作治療之用！「保健」的意思絕對不是通通吞下肚子去便等同是「治療翻生中」！這些東西必須選合適、針對性去保護身體，吃多了，老實說還不是把大堆的化學物質、添加劑、防腐劑都一併納入嗎。不懂便問專業人士！不要相信網上胡亂發出的「補藥黨訊息」，最終害死至親的人啊！



學貫中西的大愛中醫師博士

小董