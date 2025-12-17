邱晴 - 「營」接 更年期 | 營爆生活

更年期是女性生命中自然的轉變階段，期間卵巢功能逐漸退化，體內雌激素分泌減少，會引起不同程度的不適，如血管擴張所帶來的潮熱症狀。隨着全球人口老化，許多女性正關注更年期健康，以下概述有助緩解症狀的飲食及生活方式，正面影響生活品質，支持順利渡過這階段。



一、研究顯示增加全穀類、水果與蔬菜攝取並減少脂肪攝入，對減輕潮熱有相對效果。



二、植物雌激素是植物中找到的天然雌激素，如黃豆提供的大豆異黃酮，有數據顯示受更年期困擾的女性每日補充50毫克大豆異黃酮，持續幾星期後有助改善睡眠質素，及減少超過百分之四十潮熱症狀。因此，可多食用全穀類、黃豆與其製品等富含植物雌激素的食物。



三、因為雌激素分泌不足，更年期後骨質流失速度會加快，增加骨質疏鬆風險。建議每天攝入兩份高鈣食物，如牛奶及乳酪等低脂乳製品，支持骨骼健康。



四、蛋白質有助維持在此階段逐漸流失的肌肉，多選擇高蛋白質食物，包括魚類、瘦肉、雞蛋，以及植物性蛋白，如豆類、果仁和豆腐。



五、應限制攝取咖啡因與酒精，避免加劇潮熱並干擾睡眠，同樣辛辣食物也有可能誘發潮熱症狀。



六、生活方式方面，加入冥想或瑜伽等活動有助於壓力管理，加上訂立固定睡眠時間，改善失眠與平穩情緒。同時定期進行中等強度的體能活動，包括重力訓練，以維持適當體重與骨密度。



七、若有關於飲食及營養補充的問題，特別是與藥物的配合，可諮詢醫生或營養師意見。



澳洲註冊營養師

香港營養師協會正式會員

邱晴