林靜 - 引人入勝 | 紅棉樹下

林靜
2小時前
　　多年前聽米哈伊爾．普萊特涅夫（Mikhail Pletnev）彈奏巴赫的Chaconne，氣勢磅礴，衝擊聽覺，動人心弦，顛覆了我對此曲的印象，皆因不少鋼琴家對此曲的演繹，鮮有以力構成的震撼感。由此，我見識到俄羅斯鋼琴家如有白熊之奇力，把整座鋼琴化成一整隊交響樂團。

　　最近，普萊特涅夫攜手德國留聲機公司（DG）推出的專輯，收錄蕭邦與斯克里亞賓各自的《24首前奏曲》，盡顯他別樹一幟的鋼琴藝術。

　　專輯曲目選擇已彰顯了普萊特涅夫的巧思。蕭邦的《24首前奏曲》（Op.28）是鋼琴文獻中的基石，人人耳熟能詳，卻也最易落入演繹的窠臼。而斯克里亞賓同體裁的早期作品（Op.11），則像一面光影迷離的鏡子，既映照出蕭邦的影子，又隱隱透出他後期神秘主義的微光。將二首曲並置，構成了一個關於「影響與演變」的深刻音樂命題。

　　正如我對普萊特涅夫先入為主的印象，他對這兩樂曲一些樂句處理方式，讓我出乎意料，但窺見其個人的見解，即使初聽，未必完全同意，卻讓我對熟識的樂章有了全新的體會，尤其是其標誌性的、如呼吸般的彈性速度（Rubato），以及對內聲部細緻入微的勾勒，讓熟悉的蕭邦旋律煥發出前所未有的敘事性與戲劇張力。

　　在斯克里亞賓的作品中，他敏銳地捕捉到那些朦朧的和聲色彩與情緒轉換，以晶瑩剔透的觸鍵與對踏板精妙絕倫的控制，構建出一個既詩意又充滿內在緊張度的音響世界。

　　正如他自己所言，其演奏是「本能地」追尋「音符之間」的內涵，這套專輯便是這句話的最佳註腳，也令我深信，古典音樂落入不同大師手下，詮釋方法有極多可能，引人入勝。

林靜

