李丞責 - 赤馬紅羊 多大事發生？ | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責
16分鐘前
問：李丞責師傅您好！朋友說未來兩年是「赤馬紅羊」年，過去很多大事件都在赤馬紅羊年發生，環境會很動盪，我聽後開始有點不安，請問如何是好？

　　在玄學與歷史的大數據中，其實不單是「赤馬紅羊」，凡是「馬、羊」之年，往往都是氣場轉角、大事件頻發的時段。遠的如宋代「靖康之難」、1942年的日佔時期、1967年的暴動事件、2003年的Sars疫情等。

　　但凡事有陰必有陽，這些轉角之年，往往也是大時代的開端。例如1978、1979年，正是中國改革開放的起步，開啟了隨後幾十年的經濟騰飛；而在國際上，1990、1991年冷戰結束，互聯網開始普及，人類文明迎來了全球化的黃金時代。可見馬羊之年更像是一個「重啟鍵」，舊的去，新的來，並非只有災劫。

　　面對這些數據，我們毋須過度恐慌。用佛學的角度去看，這一切其實正正體現了「無常」——世事必然經歷「成、住、壞、空」，沒有任何狀態是永恆不變的。「無常」二字，聽起來消極，其實充滿希望。正因為無常，壞的東西才不會永恆，才有機會變好。如同嚴冬過後，冰雪消融反而滋養了大地，讓春天的新芽得以茁壯成長。

　　所以，赤馬紅羊不是「災難的標籤」，而是 循環的一部分。重點不在於「怕變」，而在於懂不懂得順勢而行。歷史告訴我們，每一次大的轉換期，都有人受挫，也同時有人因應形勢而崛起。既然知道大環境將有波動，我們不應被恐懼癱瘓，而是要學會「預覽」局勢。

　　想知道丙午馬年各方面的具體走勢與布局，可參考正熱賣中的《相馬伯樂》運程書，書中詳盡勾勒了未來的局面輪廓，助大家提早籌謀部署。關於在急劇轉變的環境當中，具體該如何應變與自處？下期繼續探討。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

