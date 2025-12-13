KellyChu - 《尋秦記》電影原班人馬回歸 啟動禮12•22登陸昂坪360 | Executive日記

今期最流行熱話莫過於《尋秦記》電影，網民得悉電影沿用廿年前電視劇原班人馬後，已翻出不少經典劇情回味。小妹亦向各位影迷講個好消息，昂坪360將於本月22日下午3點舉行《尋秦記》電影宣傳啟動禮，屆時古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、苗僑偉、洪天明、徐浩昌、伍詠詩及導演黎震龍都會現身出席，一次過可以見到咁多位巨星，機會難得，大家記得mark低日子上昂坪一齊迎接呢部萬眾期待嘅電影喇。



翻查資料，《尋秦記》改編自香港武俠及玄幻作家黃易同名小說，無綫喺2001年播出劇集時創下超高收視率，一度風靡亞洲，可以話係穿越題材嘅經典代表作。今次電影版據說係影集版嘅續集，除咗原班人馬演出之外，並特邀內地知名影星白百何主演，亦是本港知名演員廖啟智遺作之一。



KellyChu