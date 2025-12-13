李純恩 - 聖誕節前 | 好好過日子

Cova意大利餐廳在太古廣場搬了新舖，這天約了Una和David去那裏吃午飯，全場滿座，還好預先訂位。本來想吃意粉，但在餐牌上見到了肉眼扒，便吃肉不吃粉了。雖然是午餐，但有了牛扒就少不得一杯紅酒。他們的煙三文魚沙律做得很好，水牛芝士巴馬火腿披薩更是出色。



一頓午飯吃得十分愜意，告別時互道聖誕快樂。約好了裱畫店為一幅畫裝框，天氣十分好，便安步當車，上紅棉路，一路往中環走去。經過藝穗會，只見門口排滿花籃，原來是任達華的攝影展開幕，便推門進去湊熱鬧。先見到任太琦琦，又見到邵美琪、陳善之、劉天蘭等朋友。天蘭一邊看展品一邊跟我說太喜歡華哥這次的創作了。華哥跟設計大師靳埭強正在記者群前致開幕詞，說自己的創作意念，十分有意思。攝影要有激情，任達華和周潤發都沉浸其中，兩人用同一間曬相店，華哥現在開攝影展，發哥的攝影展也正在密鑼緊鼓籌備中。



把畫送到裱畫店已是下午三點，中環車多人擠，氣溫好像都高了兩度，走了兩個街口竟走出一額汗。於是回家歇息。至傍晚，再開車去鰂魚涌太古坊。這日太古坊的白色聖誕市集開張，有個開幕儀式。到那裏天色已暗，聖誕燈飾亮得耀目生輝，兩旁小攤小檔也燈火通明，賣着各家的特色和味道。這也是太古集團一年一度的熱鬧節目，嘉賓眾多，周圍都是熟人。平時不常見的朋友最會在這種場合遇見，三言兩語，說個別來無恙，道個近況如何。入夜之後人越來越多，多得水洩不通，便一路「唔該」、「excuse me」擠了出去，取車回家吃飯。



李純恩