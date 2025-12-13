Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 聖誕節前 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
2小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　Cova意大利餐廳在太古廣場搬了新舖，這天約了Una和David去那裏吃午飯，全場滿座，還好預先訂位。本來想吃意粉，但在餐牌上見到了肉眼扒，便吃肉不吃粉了。雖然是午餐，但有了牛扒就少不得一杯紅酒。他們的煙三文魚沙律做得很好，水牛芝士巴馬火腿披薩更是出色。

　　一頓午飯吃得十分愜意，告別時互道聖誕快樂。約好了裱畫店為一幅畫裝框，天氣十分好，便安步當車，上紅棉路，一路往中環走去。經過藝穗會，只見門口排滿花籃，原來是任達華的攝影展開幕，便推門進去湊熱鬧。先見到任太琦琦，又見到邵美琪、陳善之、劉天蘭等朋友。天蘭一邊看展品一邊跟我說太喜歡華哥這次的創作了。華哥跟設計大師靳埭強正在記者群前致開幕詞，說自己的創作意念，十分有意思。攝影要有激情，任達華和周潤發都沉浸其中，兩人用同一間曬相店，華哥現在開攝影展，發哥的攝影展也正在密鑼緊鼓籌備中。

　　把畫送到裱畫店已是下午三點，中環車多人擠，氣溫好像都高了兩度，走了兩個街口竟走出一額汗。於是回家歇息。至傍晚，再開車去鰂魚涌太古坊。這日太古坊的白色聖誕市集開張，有個開幕儀式。到那裏天色已暗，聖誕燈飾亮得耀目生輝，兩旁小攤小檔也燈火通明，賣着各家的特色和味道。這也是太古集團一年一度的熱鬧節目，嘉賓眾多，周圍都是熟人。平時不常見的朋友最會在這種場合遇見，三言兩語，說個別來無恙，道個近況如何。入夜之後人越來越多，多得水洩不通，便一路「唔該」、「excuse me」擠了出去，取車回家吃飯。

李純恩

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
10小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
9小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
11小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
10小時前
港姐冠軍25歲大仔棄家業選擇「捱世界」 富商老公心痛工時長 網民震驚月入呢個數嫌辛苦？
港姐冠軍25歲大仔棄家業選擇「捱世界」 富商老公心痛工時長 網民震驚月入呢個數嫌辛苦？
影視圈
7小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
2025-12-11 16:30 HKT
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
樓市動向
14小時前
順豐與7-Eleven合作終止 港澳自取點明年元旦起停止服務 12.28起停派件
順豐與7-Eleven合作終止 港澳自取點明年元旦起停止服務 12.28起停派件
社會
10小時前
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
美孚樓全棟得1人走火警？腳傷男跑16層樓逃生 換管理員一句話當場崩潰｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
更多文章
李純恩 - 吃在上海 | 好好過日子
　　朋友聖誕節去上海度假，問我有甚麼餐廳飯店介紹。 　　在上海，早餐可以吃碗麵。上海的麵館早上五點多六點就開門了。我常去的一間叫「大眼麵館」，在上海有不少分店，上網一查就知道。這間麵館的「麵澆頭」每碗都是現炒的，我每次去必吃他們的「大腸麵」，麵湯濃郁，大腸炒得特別入味，26塊錢一碗，如嫌大腸不夠，再加26塊錢單炒一份大腸，足矣。「大眼麵館」旁邊還有「大眼包子」，是同一間店，2塊5毛錢一個鮮肉
2025-12-12 02:00 HKT
好好過日子