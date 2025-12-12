胡慧沖 - 泰柬衝突 唔好去泰國旅行？ | 筆泰沖動

最近泰柬邊境又再傳出炮聲，新聞寫到「空襲」、「撤離」，好多人第一個反應係：係咪開戰？仲敢唔敢去泰國玩？



今次新一輪衝突，重點仍然集中喺邊境一帶：雙方喺有領土爭議嘅區域互相開火，泰國出動戰機襲擊軍事目標，柬埔寨以火箭炮還擊，結果令附近村落居民要緊急撤離、部分學校暫停上課，畫面當然唔好睇。對當地人嚟講，的確係一場實實在在嘅危機。



但要講清楚：呢場係「邊境衝突」，唔係「全國戰爭」。槍炮聲主要喺泰國東北、東部貼住邊境嘅幾個省份響起，離曼谷、布吉、清邁、蘇梅、芭堤雅呢啲遊客最熟悉嘅地方，其實有好大段距離。泰國國內航班、城市交通、商場夜市都照常運作，曼谷塞車仲係一如以往咁誇張。



對遊客嚟講，真正需要留意嘅有兩點：第一、短期內避免經陸路過泰柬邊境關口，唔好貪平坐長途巴士跨境；第二、出發前留意自己國家嘅旅遊提示，如果行程包含邊境城市，就預留彈性，必要時改路線或改日子。



所以，今次事件當然唔可以掉以輕心，但亦毋須一聽到「交火」就以為成個泰國陷入戰火。對大部分只係去曼谷掃街、去海邊度假、去清邁Chill嘅旅客嚟講，只要避開火線、保持關注資訊，泰國依然係熱鬧、好食、好買嘅旅遊天堂。恐慌之前，不如先搞清楚地圖上，戰火離你有幾遠。

一個住在曼谷超過十年的香港人，人稱泰國通。



胡慧沖