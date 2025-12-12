Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 《獻燈使》 | 任意行

張諾
3小時前
生活 專欄
　　多和田葉子是長期旅居德國的日本作家，不僅以日語創作，也直接用德語書寫，這種雙語創作的才華使她成為日本文壇極具國際知名度的「越境作家」。

　　《獻燈使》是反烏托邦小說，以未來日本為背景，描繪了一個經歷大災難後的國度。書中世界令人震驚，老人被剝奪了死亡的權利，活過百歲依然健康；孩子們卻脆弱得連穿衣服、步行到學校的氣力也沒有。日本陷入鎖國狀態，外來語、汽車、互聯網都從生活中消失，日本國內可以生產糧食水果的地方都嚴格限制其他人移居以保障當地人生活，東京因為沒有適合地方種植糧食，已漸漸變為廢墟。

　　故事圍繞著曾祖父義郎與曾孫無名這對祖孫的生活。義郎這代老人必須面對「為兒孫們送葬的恐怖課題」，而無名則代表了黑暗世界中的一絲希望。小說結尾，無名被選為「獻燈使」--這個詞的日文發音同「遣唐使」，寓意像古代日本向外學習般，將年輕人送往海外尋求再生之道。

　　這部作品其實是多和田葉子對日本311大地震與福島核災的回應。她以文學之筆，探討災難後人類的生存狀態與社會未來，被譽為「災後文學的頂點」。

　　書中所描繪的世界或多或少已經來臨。在很多地方年長的退休人士是較富裕的一群，新冠疫情加速了經濟轉型，高學歷的青年人都找不到理想的工作，又預計人工智能將會取代很多工種，難免會感到前路無助，就像曾孫無名簡單如穿衣走路也感吃力。幸好多和田葉子筆下不僅是末世的灰暗，更有穿越廢墟的希望。

張諾

