KellyChu - 淺水灣the pulse化身冬日樂園 3米高「趣怪聖誕樹」等你喚醒 | Executive日記

淺水灣灘畔商場the pulse明起化身溫暖又充滿驚喜嘅冬日樂園Wiggle-Whistle Xmas！商場設全港首棵「最趣怪的聖誕樹」，只要轉動身旁嘅禮物盒，呢棵3米高互動聖誕樹WishWiggle Tree就會即時被「喚醒」，眨動LED大眼、俏皮搖擺樹身，並高歌 「Wish Your Dream Come True」，將大家嘅願望一一點亮，歡樂滿FUN！



趣事點止得一件，商場2樓另有1.6米高嘅巨型Hearty Hat，呢頂紅白聖誕帽其實係一個「願望偵測器」：只要對住旁邊嘅願望偵測喇叭講出你嘅願望，佢身後嘅「 HOHOHO」燈牌就會按你嘅真摯程度變換色彩，與你一同分享節日喜悅。再走到西翼嘅PEEKABOO門口，更會發現一隻可愛又神秘嘅Wishful Sock，雖然佢外表看似普通聖誕襪，其實係聖誕老人嘅願望精靈，正等待大小朋友們前來誠心Make a Wish。商場活動期間更有多個親子工作坊和消費禮遇，陪伴大家過一個充滿正能量嘅歡樂聖誕。



KellyChu