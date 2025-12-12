KellyChu - 淺水灣the pulse化身冬日樂園 3米高「趣怪聖誕樹」等你喚醒 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
　　淺水灣灘畔商場the pulse明起化身溫暖又充滿驚喜嘅冬日樂園Wiggle-Whistle Xmas！商場設全港首棵「最趣怪的聖誕樹」，只要轉動身旁嘅禮物盒，呢棵3米高互動聖誕樹WishWiggle Tree就會即時被「喚醒」，眨動LED大眼、俏皮搖擺樹身，並高歌 「Wish Your Dream Come True」，將大家嘅願望一一點亮，歡樂滿FUN！

　　趣事點止得一件，商場2樓另有1.6米高嘅巨型Hearty Hat，呢頂紅白聖誕帽其實係一個「願望偵測器」：只要對住旁邊嘅願望偵測喇叭講出你嘅願望，佢身後嘅「 HOHOHO」燈牌就會按你嘅真摯程度變換色彩，與你一同分享節日喜悅。再走到西翼嘅PEEKABOO門口，更會發現一隻可愛又神秘嘅Wishful Sock，雖然佢外表看似普通聖誕襪，其實係聖誕老人嘅願望精靈，正等待大小朋友們前來誠心Make a Wish。商場活動期間更有多個親子工作坊和消費禮遇，陪伴大家過一個充滿正能量嘅歡樂聖誕。

KellyChu - 趙無極180件「匠心」傑作明起M+展出 | Executive日記
　　西九文化區M+博物館明天起至明年5月3日，將於地下大堂展廳舉行特別展覽「趙無極：版藝匠心」，是亞洲首個聚焦法籍華裔藝術家趙無極版畫作品的大型回顧展，不失為公眾了解這位版畫大師及其創作的良機。 　　趙無極(1920-2013)為20世紀中後期享負盛名的抽象藝術大師，他年少時浸淫於中國繪畫和書法，1948年移居巴黎後開始接觸到版畫，並發展出標誌性的抒情抽象，形成獨特藝術類型。 　　趙無
3小時前
KellyChu - 匠人級工藝與暖心人情味成追憶 深水埗183年「遮王」新藝城月底結業 | Executive日記
　　本港不少老字號隨着時代變遷都相繼消失於我們生活之中。位於深水埗有「遮王」之稱嘅「新藝城」宣布本月底結束營業，消息引起網民紛紛表達不捨。新藝城在清朝道光22年間於廣州創立，擁有183年歷史，有網友表示傘店歷史悠久、款式齊全，把把遮都襟用，其傘骨設計更是無得頂，可抵禦強風吹襲都不爛，對於如此工藝即將消逝，深感惋惜。 　　新藝城係本港少數仍提供修傘服務嘅傳統老店，雨傘款式由實惠到高檔級數都應有
2025-12-11 02:00 HKT
