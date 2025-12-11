小董 - 創傷弧菌 | 輕鬆養生

一位靚仔在沒有預約的情況下來到診所求診，他與接待處的姑娘爭吵，說是十分危急的病症故沒有事前預約，路過見到小董的診所便衝上來。他在銅鑼灣的街上找不到西醫診所實屬正常，就連我在這區十三年了，一時間也想不起哪裏有地舖診所，最近可能就是近崇光百貨的東角中心，他急成這樣，相信應該遇到大問題，小董讓他先進診症室，他一坐下便把右手伸出來，乖乖不得了，中指及食指紅腫得變了形，呈紫紺色，且疼痛異常，大男孩哭喪着臉說：「風吹也感到十級疼痛！」。小董問：「過去兩天有沒有劏過魚、蝦、蟹或被任何海產或貝類刺傷過手部？」「有！前晚在家打邊爐，洗龍蝦時給刺到手掌，流了少許血便沒事了⋯⋯」這是「創傷弧菌」引起的傷口感染，亦即是大家常聽見的「食肉菌感染」，是一種棲息於海洋中的細菌。如果傷口暴露在含有這種細菌的海水中，創傷弧菌會在傷口上繁殖，可能引發潰爛，甚至導致組織壞死。若食用了遭污染的海鮮，也有罹患腸胃炎的可能。



其傳播途徑可透過傷口或軟組織接觸到活於海水或海產內的細菌，又或吃了未經徹底煮熟的貝殼類海產，特別是從和暖海水中捕獲的「生蠔」而感染到！進食被食肉菌感染的食物，可能會出現腹瀉、嘔吐，如細菌進一步引起血液感染，則會發燒、發冷、血壓下降等。值得一提的是，並非每個人都那麼容易感染海洋弧菌，免疫力特別弱的人或是罹患慢性肝炎、肝硬化的病人，還有糖尿病患和酗酒造成的酒精性肝炎及腎衰竭病人、常吃類固醇的人等等，都是特別容易感染族群。從研究報告得知，因罹患肝炎的人多，還有人常吃一些類固醇藥物，因此發生海洋弧菌的病例有遠比外國高的趨勢。大男孩這趟則是被食肉菌感染致壞死性筋膜炎，循中醫角度是中了「熱毒、疫症」，治療當採取清熱解毒、消腫止痛方案，但我決定：「快到醫院去打針，皆因此惡菌的潛伏期通常為12-72小時，你已發病超過12小時 ，不能再拖延治療，否則後果嚴重！」



南京中醫藥大學博士、國家級保健營養師，學貫中西的大愛醫者。



學貫中西的大愛中醫師博士

小董