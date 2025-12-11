Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 創傷弧菌 | 輕鬆養生

輕鬆養生
輕鬆養生
小董
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　一位靚仔在沒有預約的情況下來到診所求診，他與接待處的姑娘爭吵，說是十分危急的病症故沒有事前預約，路過見到小董的診所便衝上來。他在銅鑼灣的街上找不到西醫診所實屬正常，就連我在這區十三年了，一時間也想不起哪裏有地舖診所，最近可能就是近崇光百貨的東角中心，他急成這樣，相信應該遇到大問題，小董讓他先進診症室，他一坐下便把右手伸出來，乖乖不得了，中指及食指紅腫得變了形，呈紫紺色，且疼痛異常，大男孩哭喪着臉說：「風吹也感到十級疼痛！」。小董問：「過去兩天有沒有劏過魚、蝦、蟹或被任何海產或貝類刺傷過手部？」「有！前晚在家打邊爐，洗龍蝦時給刺到手掌，流了少許血便沒事了⋯⋯」這是「創傷弧菌」引起的傷口感染，亦即是大家常聽見的「食肉菌感染」，是一種棲息於海洋中的細菌。如果傷口暴露在含有這種細菌的海水中，創傷弧菌會在傷口上繁殖，可能引發潰爛，甚至導致組織壞死。若食用了遭污染的海鮮，也有罹患腸胃炎的可能。

　　其傳播途徑可透過傷口或軟組織接觸到活於海水或海產內的細菌，又或吃了未經徹底煮熟的貝殼類海產，特別是從和暖海水中捕獲的「生蠔」而感染到！進食被食肉菌感染的食物，可能會出現腹瀉、嘔吐，如細菌進一步引起血液感染，則會發燒、發冷、血壓下降等。值得一提的是，並非每個人都那麼容易感染海洋弧菌，免疫力特別弱的人或是罹患慢性肝炎、肝硬化的病人，還有糖尿病患和酗酒造成的酒精性肝炎及腎衰竭病人、常吃類固醇的人等等，都是特別容易感染族群。從研究報告得知，因罹患肝炎的人多，還有人常吃一些類固醇藥物，因此發生海洋弧菌的病例有遠比外國高的趨勢。大男孩這趟則是被食肉菌感染致壞死性筋膜炎，循中醫角度是中了「熱毒、疫症」，治療當採取清熱解毒、消腫止痛方案，但我決定：「快到醫院去打針，皆因此惡菌的潛伏期通常為12-72小時，你已發病超過12小時 ，不能再拖延治療，否則後果嚴重！」

　　南京中醫藥大學博士、國家級保健營養師，學貫中西的大愛醫者。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

最Hit
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
14小時前
美國減息｜聯儲局將公布議息結果
美國減息｜聯儲局公布減息0.25厘符預期  明年和後年各減息一次
宏觀經濟
4小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
15小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
9小時前
連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲
連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲
飲食
15小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
18小時前
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
大家樂雙12下午茶優惠！$22歎炸雞髀+金蜜雞翼 晚市老火湯小菜餐減$8
飲食
13小時前
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
新聞女王2丨龔慈恩一鏡到底11分鐘演出成教科書級數示範 11種情緒轉折演技封神 被力推為最佳女配角
影視圈
12小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
16小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
15小時前
更多文章
小董 - 有用的偏方 | 輕鬆養生
　　好友致電說：「在網絡上看到一篇文章，是有心人把都市病的症狀，可以用中藥來調理的藥方，可否幫我看一下成份，皆因似乎所有問題都在我身上發生！」小董細看之後，把配方因氣候、地域等完善了一下，發現這套藥食同源的簡單配方，對於現代香港人十分有用，只需拿一個保溫杯或茶壺來泡一下，有空的在明火上煲半小時，有效改善各種症狀！開心分享如下（泡水飲份量全部以6克計算）： 　　1.精神欠佳－－生曬參鬚、熟地、
2025-12-10 02:00 HKT
輕鬆養生