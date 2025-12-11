醫聊FUN享 - 長者灰甲生到上身？ 併發症可大可小須正視 | 醫聊FUN享

皮膚科專科馮偉傑醫生

灰甲及香港腳由真菌感染引起，均具傳染性。隨著年紀漸大，長者的血液循環減緩，自我修復能力亦隨之下降，而糖尿病患者若血糖水平偏高，或會有助真菌滋長，統計顯示長者每5人便有1人感染灰甲，糖尿病患者更高達每3人便有1人。基於長者與糖尿病患者的身體狀況，萬一他們患上香港腳或灰甲等真菌感染引起的疾病，或會較難處理。如欠缺適時治療，感染可由一隻趾甲蔓延至其他趾甲，甚至身體其他部位，例如當真菌感染腳部皮膚，則會導致香港腳。

皮膚科專科馮偉傑醫生提醒：「若不及時治療，可引致嚴重後果。最常見是因皮膚屏障受損，引發細菌感染，嚴重時會惡化成蜂窩性組織炎，需使用抗生素治療。對於免疫力低下者，真菌更可能入侵血液，甚至危及生命。」因此一旦出現疑似灰甲症狀，應及時求醫診斷，切勿掉以輕心。

處方外用藥無須銼甲 口服藥或有損肝功能

灰甲症狀有時與其他皮膚病難以區分，有懷疑時宜先諮詢醫生，醫生或會建議進行「真菌化驗」，現在已有針對灰甲真菌的快速測試，可以立即知道結果。如確診，醫生會根據患者情況制訂個人化治療。醫生或會處方外用藥液，其中含抗真菌成分艾夫康唑(Efinaconazole) 的療效較佳，不需銼薄趾甲亦能有效滲透至甲床患處，大幅提升了用藥的便利性與治療依從性。

若患者感染範圍較廣或較嚴重，醫生可能會選擇處方口服抗真菌藥物，療程約半年或以上，惟期間須定期驗血監測肝功能以確保用藥安全，尤其是本身有肝腎問題的患者可能不適宜服用；而長者或糖尿病患者，亦有可能與平日服用的其他藥物相沖，所以醫生處方口服藥時會格外謹慎。

有症狀要及早醫 真菌上身大件事

馮醫生分享一名75歲的男性患者個案，他同時患有灰甲與香港腳，初時以為只是普通老年退化而未有正視，直至有天全身出現一圈圈紅疹極度痕癢，他原以為是濕疹發作，醫生診斷後發現是腳部真菌感染蔓延至全身，引致體癬，全因平日使用同一條毛巾擦拭全身。結果經過長達7個月的口服藥與處方外用藥物雙管齊下治療，並定期抽血監測，才可成功根治灰甲、香港腳與體癬。

灰甲藥勿亂買 先諮詢醫生最穩妥



市面上無須處方可自行購買的灰甲產品林林總總，部分並非註冊藥物，也沒有足夠臨床研究證明能有效治癒灰甲，但一般市民往往難以分辨，馮醫生提醒：「最好還是先向醫生查詢，而不論接受哪種治療，患者需保持耐心，跟從醫生指示完成療程，否則可能會導致復發。」



馮醫生表示保持個人良好衞生習慣有助減低復發風險，日常應避免赤腳行走，並保持雙腳乾爽。若發現自己或長者指甲出現變厚、變黃變色或脫甲等，應及早就醫確認是否灰甲，並對症下藥。

（以上資訊由馮偉傑醫生提供）