KellyChu - 本周六下周三免診金給3天中藥 小董災場派物資 再辦義診撐災民 | Executive日記

大埔宏福苑火災後，社會上不同界別都伸出援手，希望略盡綿力，陪伴受災居民走過難關。古方中醫堂亦宣布推出大埔災後中醫義診服務，於本周六及下周三，為受火災影響嘅居民提供免費中醫支援，每名災民可享兩次中醫診症服務，不收診金及免費提供3天份量嘅內服顆粒中藥。



是次義診服務分別在本周六及下周三（13日及17日）兩天指定時間進行，本周六嘅義診時間由下午3時至下午6時，下周三嘅義診時間由上午10時至下午1時。



義診對象只限大埔宏福苑居民，到診時須提供災民證及身份證明文件確定符合受惠資格，義診服務診所地址是：九龍觀塘成業街11-13號701室。有需要者可透過電話方式預約診症：28034803。



古方中醫堂主理人是博學大愛嘅小董中醫師，她早前以義工身份到大埔宏福苑派發物資，接觸災民後知道大家分別出現吸入濃煙後呼吸不適、高溫下皮膚損傷、創傷後遺症、焦慮失眠等症狀，特別擔憂居民健康狀況，希望提供免費中醫支援，略盡一分力。



KellyChu