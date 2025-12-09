嘉洛 - 《夜汪汪 心慌慌》真正的人狗情未了 | 嘉洛的光影世界

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉洛
1小時前
生活 專欄
　　犬隻嗅覺與聽覺靈敏度高眾所周知：人的嗅覺細胞為500萬個，德國牧羊狗為2億個，其嗅覺細胞是人的30到40倍。聽覺亦如是，人類只能聽到16~20000赫茲的振動音，狗能接收到的音頻範圍遠超人類，最高可達65000赫茲。兩大超強感官能力，讓狗隻的生活世界充滿了人類無法想像的聲音與氣味。荷李活傳統恐怖電影將狗應用於兩種方向：忠誠夥伴會負起警告主角潛在危險來臨；否則多是被尚未現身的恐怖生物在銀幕外殺死，以此製造衝擊力。《夜汪汪 心慌慌》另闢蹊徑，用小狗INDY視角來看死神如何吞噬其主人，在其超感官世界述說一次死亡過程。

　　電影中小狗INDY陪伴病患主人搬到其祖父當年因病去世的偏僻小屋去。主人與癌症搏鬥過程中，牠常看到的癌症就如一個散發着惡臭、黏糊糊怪物，一心想要奪走自己主人。牠經常做惡夢，夢見主人的祖父當年病死前境況、其愛犬因陪伴至最後死去而腐爛的骸骨。這種日夜焦慮和恐懼煎熬，小狗仍在拼命想保護主人免受威脅，最終那些被「刻意模糊」如陰影般的死亡成形，並將其主人帶走，牠試圖衝越鬼門關拯救不果，只能目睹在死亡宿命下被逼放下羈絆，圓了作為寵物身份伴隨主人面對死亡當刻的親密關係。

　　《夜汪汪 心慌慌》上半部恐怖包裝，只是編導用人類視點出發的故弄玄虛。影片實際上是對死亡臨近的描述，由摯愛小狗INDY用牠的超強洞察力，被情感渲染而成為一次恐怖視象經歷，最終在死亡前作了一場徒勞掙扎，但小狗INDY演得好，令一切變得感人。

