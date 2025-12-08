Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 城市人 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
4小時前
生活 專欄
內容

　　上海靜安香格里拉酒店的行政酒廊在55樓，居高臨下可以270度俯瞰魔都景色。腳下是上海最繁華的南京西路地段，遠眺更可以看到浦東陸家嘴金融區的摩天大廈。有時在那裏吃早餐的時候，晨霧未散，城市跟人一樣，尚在朦朧之中，遠近密集的樓房有隱有現，被作家王安憶稱作「城市精靈」的鴿子一群群翻飛於其中，忽來忽往，人和城都有點飄。

　　到了黃昏，夕陽從西邊照來，眼前一片金黃，尤其是有些高樓大廈金色的玻璃幕牆在夕照中熠熠生輝，那種輝煌真令人看得屏息。這天正好是農曆十月十五， 一輪圓月在下午就早早升起，起初淡然，隨着天色轉暗，漸漸明亮。到了萬家燈火亮起，便成了天空中最亮的一盞大燈。下班的高峰期到了，延安路高架橋上來回的車龍，一邊是車頭的白燈，一邊是車尾的紅燈，如兩條反向運動的川流，夜色也跟着繁忙起來。

　　這天跟朋友在那裏喝咖啡聊天，看着城市的繁忙景色說，生活在大城市的人常說嚮往寧靜的田園生活，好像在說解脫。其實城市人始終是離不開城市的。偶爾處身於山林田間而心生親近，那只不過是短期的新鮮感，就像度假的愉悅，一時開心卻未必就能長相廝守。有些人說回歸田園，那或許本來就是從田園走出來的人，但即使是從田園走出來的人，在城市裏住慣了，也未必可以歸得回去。

　　坐在55樓的行政酒廊喝着香濃的cappuccino，下望萬家燈火車水馬龍的街景，覺得特別自在，覺得自己始終是要活在城市裏的。

李純恩

更多文章
