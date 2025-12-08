盧健生 - 希斯路機場T5攻略 | 跨晒界

夜機飛往倫敦，清晨抵達希斯路機場，準備轉飛格拉斯哥。過往在倫敦轉機，都是轉飛歐洲其他國家，這是頭一趟轉飛英國本土城市，絕對是零經驗。



平時飛美國，到埗後需要轉機，按規定必須在抵達之航站樓辦理入境手續，過海關後，再從該航站樓乘小火車轉去其他航站樓，繼續行程。這次抵達倫敦，國泰慣常停靠的T3，下飛機後看到兩個指示牌，一個是前往T3的入境檢查Passport Control，另一個是前往Flight Connections轉機。我要轉乘的英國航空在T5，我下意識跟隨Flight Connections指示牌，下樓到達前往T5的車站。



幾分鐘後巴士到來，坐滿後便駛往T5，下車後上樓，看到T5同樣兩個指示牌，入境檢查和轉機。我認為已經到了T5，必須先辦理入境，才能轉飛英國其他城市。跑到入境檢查，入境官員標準問題：「從哪裏來？準備去哪裏？」當我說要轉機去格拉斯哥後，該官員馬上讓我折返，讓我跟隨T5的轉機指示方向排隊，並附帶一句：「很多人都犯此錯誤。」



跑到T5轉機閘口後一看，如果轉飛英國本土城市，需要檢查機票，然後引導至一排專門櫃（不是剛才我去錯那裏）辦理入境手續。假如飛其他國家，就直接引導去安檢。護照蓋章後，通過安檢，就進入了T5候機大廳了。以後大家在希斯路機場轉機，謹記這個規則。



這次出差，選擇乘坐英航往返倫敦和其他城市，原因之一就是，我作為寰宇一家會員，可以使用T5的英航貴賓室。



英航在T5其實有兩個貴賓室，一個在北面比較小，一個在南面更新更大，建議大家跟我一樣，多走幾步，去裝修漂亮食物飲品款式多多南面那個。



當天晚上從格拉斯哥飛返倫敦，從T5出來後，預定了在機場附近的Hyatt Place酒店。之前研究了一番，最佳交通方式就是搭巴士。從T5出來後，走幾步就是Platform 6巴士站，等423路線巴士，車費1.75英鎊，乘四個站後下車就是酒店。因為不在市區，這些酒店每晚100美元都不用，非常合算，而且靠近機場，方便我第二天早上從T5再飛。



第二天一早從酒店出來，跑到馬路對面等423路線巴士，同樣乘四個站後，下車就是T5。使用寰宇一家綠寶石會員特權，在英航First特別通道進入安檢，避開排隊人龍，一流的出行體驗。以後經倫敦轉機，除了乘搭英航，不作他想。



視覺科技CEO

盧健生