甘蕎因 - 江湖再見 | 鏞融芯語

數一數手指，回望過去這段專欄旅程，由2016年3月執筆首篇《射鵰英雄宴》至今從未間斷，已累積近500期。來到這份報章的最後一篇文章，不禁感觸良多。但俗語有云「舊章完結，新篇肇始」，上回分享了鏞記的品牌重塑，今次想談談我們另一個充滿意義的新使命。



這個新使命就是我們籌備已久的新會所「The 品PIN」，現已鐵定於12月23日正式試業（Soft Opening）。當天，我們將舉辦一個溫馨的小型親友聚會，希望能與摯愛親朋，率先分享這份喜悅。



其實早於幾日前，The PIN已預演了一場盛事。適逢國際設計界盛會Maison & Objet Intérieurs Hong Kong 2025在會展舉行展覽，主辦方特意選址The PIN舉辦了一場創意聚會（Creative Gathering）。當晚，來自世界各地的頂尖設計師與策展人雲集於此，當中更不乏昔日Kee Club的忠實舊會員。



他們得知我們把昔日Kee Club的樓層大變身後，感到非常驚喜。有人特意告知，置身其中，彷彿重拾了往日的記憶與情懷，更興奮地笑言：「終於有番自己的一個竇！」而我亦趁機向大家介紹The PIN全貌，與昔日Kee Club只有兩層不同，The PIN擴展至四層，佔地達1.1萬方呎，每一層都擁有獨特的性格與功能。



我們邀請了品牌大師深入了解鏞記與這棟大廈的歷史，將Wabi Sabi的美學概念融入其中。位於頂層9樓的「Pinnacle」，寓意「高峰」，設有寬敞露台俯瞰舊中環風貌，並保留了60、70年代的建築外立面，大廳更闢有雪茄品鑒區，盡顯生活情調。



8樓前身是鏞記私人會所「嚐真」，現升級為「Salon on Eight」，靈感源自歐洲文化沙龍，是一個逾2000方呎的多功能社交空間，既可是高雅派對場地，亦能變身為精緻藝廊。7樓「Triple」，源自「777」的幸運象徵，我們特意保留了昔日Kee Club連接6、7樓那標誌性的馬蹄形樓梯，讓它繼續成為聚會與交流的核心。



至於6樓，則以「The Key」命名，寓意開啟專屬體驗。坦白說，雖然會所試業在即，但這層改動最大、亦是我們最花心思的空間，仍需約兩周最後修飾才能完工。這份「未完成」的狀態，令我們和大家一樣，對最終成品充滿了期待。



「The 品 PIN」的中文取名一個「品」字，三口相疊，暗喻構建社群的三大維度：品醇、品饌、品才。我們希望以「食」為媒，讓商界精英和專業人士在此相聚、分享與成長。英文「The PIN」既是「品」的拼音，亦象徵地圖上的一枚定針，寓意我們如鏞記大廈般，數十年來牢牢錨定於中環，成為城中的新地標。



初心未改，傳承不息，溫度延續。在此預祝大家2026年有一個美好的新開始，身體健康，萬事如意。期待未來在另一個平台，再與大家相見。



鏞記酒家行政總裁

甘蕎因