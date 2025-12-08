Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘蕎因 - 江湖再見 | 鏞融芯語

鏞融芯語
鏞融芯語
甘蕎因
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　數一數手指，回望過去這段專欄旅程，由2016年3月執筆首篇《射鵰英雄宴》至今從未間斷，已累積近500期。來到這份報章的最後一篇文章，不禁感觸良多。但俗語有云「舊章完結，新篇肇始」，上回分享了鏞記的品牌重塑，今次想談談我們另一個充滿意義的新使命。

　　這個新使命就是我們籌備已久的新會所「The 品PIN」，現已鐵定於12月23日正式試業（Soft Opening）。當天，我們將舉辦一個溫馨的小型親友聚會，希望能與摯愛親朋，率先分享這份喜悅。

　　其實早於幾日前，The PIN已預演了一場盛事。適逢國際設計界盛會Maison & Objet Intérieurs Hong Kong 2025在會展舉行展覽，主辦方特意選址The PIN舉辦了一場創意聚會（Creative Gathering）。當晚，來自世界各地的頂尖設計師與策展人雲集於此，當中更不乏昔日Kee Club的忠實舊會員。

　　他們得知我們把昔日Kee Club的樓層大變身後，感到非常驚喜。有人特意告知，置身其中，彷彿重拾了往日的記憶與情懷，更興奮地笑言：「終於有番自己的一個竇！」而我亦趁機向大家介紹The PIN全貌，與昔日Kee Club只有兩層不同，The PIN擴展至四層，佔地達1.1萬方呎，每一層都擁有獨特的性格與功能。

　　我們邀請了品牌大師深入了解鏞記與這棟大廈的歷史，將Wabi Sabi的美學概念融入其中。位於頂層9樓的「Pinnacle」，寓意「高峰」，設有寬敞露台俯瞰舊中環風貌，並保留了60、70年代的建築外立面，大廳更闢有雪茄品鑒區，盡顯生活情調。

　　8樓前身是鏞記私人會所「嚐真」，現升級為「Salon on Eight」，靈感源自歐洲文化沙龍，是一個逾2000方呎的多功能社交空間，既可是高雅派對場地，亦能變身為精緻藝廊。7樓「Triple」，源自「777」的幸運象徵，我們特意保留了昔日Kee Club連接6、7樓那標誌性的馬蹄形樓梯，讓它繼續成為聚會與交流的核心。

　　至於6樓，則以「The Key」命名，寓意開啟專屬體驗。坦白說，雖然會所試業在即，但這層改動最大、亦是我們最花心思的空間，仍需約兩周最後修飾才能完工。這份「未完成」的狀態，令我們和大家一樣，對最終成品充滿了期待。

　　「The 品 PIN」的中文取名一個「品」字，三口相疊，暗喻構建社群的三大維度：品醇、品饌、品才。我們希望以「食」為媒，讓商界精英和專業人士在此相聚、分享與成長。英文「The PIN」既是「品」的拼音，亦象徵地圖上的一枚定針，寓意我們如鏞記大廈般，數十年來牢牢錨定於中環，成為城中的新地標。

　　初心未改，傳承不息，溫度延續。在此預祝大家2026年有一個美好的新開始，身體健康，萬事如意。期待未來在另一個平台，再與大家相見。

鏞記酒家行政總裁
甘蕎因

最Hit
立法會選舉結果即時更新︱旅遊界功能界別：「劍神」江旻憓當選 力壓對手馬軼超
政情
7小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
5小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
12小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
20小時前
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
影視圈
12小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
11小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT
立法會選舉．投票率︱截至晚上9時半 地區直選投票率30.43% 超越上屆總投票率30.2%
立法會選舉．投票率︱地區直選總投票率31.90% 投票人數131萬 比上屆少約3萬人
政情
7小時前
更多文章
林語堂為鏞記題字「鏞記酒家天下第一」
甘蕎因 - 品牌重塑 | 鏞融芯語
　　眨眼已踏入12月，想借這個時刻，與大家分享鏞記在明年即將迎來的一場重大蛻變——品牌重塑（Rebranding）。 　　上月，我們剛慶祝鏞記邁向第84年。一路走來，我常常思考，鏞記的金漆招牌固然響亮，但在這個視覺主導的時代，除了招牌的大字，我們能否讓人「一眼就認得」？鏞記，究竟屬於甚麼顏色？ 　　多年來，我們的包裝設計雖各具特色，但少了鮮明的企業代表色（Corporate Color
2025-12-01 02:00 HKT
鏞融芯語