楊崢 - 深秋的地中海之夢 挪威非凡號初體驗 | 崢活當下

深秋的歐洲漸有寒意，從柏林回到巴黎不夠兩天，又重回戴高樂機場前往羅馬，準備踏上人生初次地中海郵輪之旅。在抵達距離羅馬（FCO）機場一小時車程的奇維塔韋基亞（Civitavecchia）港口時，已能遠眺長達294米、寬41米、浮在水面上約60米高（大約廿層樓）的「挪威非凡號」。流線型的船身設計亮麗奪目。踏上郵輪的一刻，恍如置身於一座漂浮的藝術館：玻璃與鋼鐵相互輝映，海洋大道蜿蜒如絲帶般夢幻，開闊環繞的海景和寬敞的長廊營造出一種即時的舒適感。美食廣場「Indulge Food Hall」內熙熙攘攘，遊客忙着品嘗國際小吃，很快就成了我的首選。對未來10天的海上之旅充滿好奇，「自由式巡航」賦予獨特的體驗—想吃就吃，想逛就逛，讓每一天都按照自己的步調展開。在11月柔和的天空下，羅馬的身影漸漸遠去，而前方則是一片由波濤縫合而成的世界。



首站那不勒斯的街道熙熙攘攘，熱鬧非凡——摩托車、人聲鼎沸，維蘇威火山巍然聳立。烤爐裏柴火熊熊，麵團和炊煙的香氣瀰漫在空氣中。傍晚回到船上，「Hudson's」餐廳以寧靜回應：酥脆的海鱸魚在全景船尾窗的映襯下，與這座城市的活力形成鮮明對比。從涼爽靜謐的觀景休息室漫步回到海景露台的房間時，明白到用餐不僅僅是填飽肚子，更是一種過渡——一種慢慢回歸大海的方式。



在利沃諾（Livorno），陽光泛着淡淡的金色光芒，佛羅倫斯則低語着文藝復興的思緒。那晚，船上的「Onda by Scarpetta」餐廳彷彿是意大利的延伸——美酒汩汩流淌，絲滑的意麵醬汁咕嘟咕嘟地冒着熱氣，窗外的夜色越發深邃。



馬賽帶來了微風、鹹味和一片清澈的天空。「The Commodore Room」餐廳熱情款待：一碗法式洋蔥湯在金色的蓋子下冒着氣泡，與外面的陣風形成了鮮明的對比。



在充滿活力的色彩之城巴塞羅那，渡過了漫長而令人振奮的一天。「Food Republic」餐廳的小份菜餚——加州卷壽司、新鮮烹製的韓式炸雞、香葱豬肉煎餃——可以自由搭配，打造屬於一個人的盛宴，與這座城市的充滿活力、可分享、俏皮相呼應。



然後來到島嶼：帕爾馬（Palma de Mallorca），溫暖如春，由砂岩雕琢而成；伊維薩島（Ibiza）遠離喧囂，隨着季節更迭而越發紓緩的節奏下更顯內斂。松木小徑、綠松石海灣和安靜的老城區小巷，展示了它更柔和的一面。「Le Bistro」餐廳展現出一種低調的優雅：鮮嫩無瑕的鹽焗比目魚，彷彿在訴說着隱秘的海灣和蒼白的懸崖。



卡塔赫納（Cartagena）的羅馬圓形劇場和柔和的建築是此行最大的驚喜，宏偉的古建築帶有溫和的地中海風情。「Palomar」餐廳的菜餚與這片美景相得益彰：烤帶子、鮮亮的香草，各種美味佳餚，靜待細味品嘗。



經莫特里爾（Motril）前往格拉納達的阿罕布拉宮（Alhambra of Granada），是幾何形狀的石頭世界——拱門、倒影、重複的圖案，感覺既神秘又數學。「Cagney’s Steakhouse」用令人欣慰的堅實：完美的烤牛排，用泥土色調炒蘑菇，像小爐子一樣蒸着的烤馬鈴薯，來回應格拉納達的空靈之美。



當加的斯港（Cadiz）因葡萄牙港口罷工而無奈放棄時，海上航行日反而成了突如其來的額外體驗日。三層全景高卡賽車跑道、郵輪兩側的海上最陡峭自由落體式乾式滑梯「The Rush」與「The Drop」，以及一系列虛擬實景電子遊戲與戶外活動，俱為平凡的sea day帶來了不一樣的時光。



里斯本在夕陽下像水彩畫一樣出現——玫瑰銅粉色覆蓋了歷史壯麗的塔霍河（Tagus River）港口，成了最後一夜的眷戀。海上航行的日子讓我領悟到郵輪旅行最深層的樂趣：清晨，伴着咖啡和海光，悠閒地享用着各種美食，晚餐則與日落完美契合。橫跨地中海之行，「挪威非凡號」證明，郵輪並非一成不變的行程安排，而是一種由大海、港口和味蕾所掌控的節奏。每個港口、每一道菜、每一道地平線，都能開啟屬於自己的冒險之旅。



楊崢

郵輪上總共有5間免費與9間付費餐飲選擇；當中的「Palomar」海鮮餐廳是少數encore之選。

「Le Bistro」法式餐廳內的華麗裝潢。

「Palomar」海鮮餐廳的鹽焗海魚，魚肉細嫩，香氣十足。

「Cagney’s Steakhouse」的牛扒鮮嫩多汁，焦香四溢，賣相吸引。

「Onda by Scarpetta」意大利餐廳的地中海海鮮意粉，色彩鮮艷，清爽味美。