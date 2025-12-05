Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 郵學界－齊投票 | 猛料阿Sir講古

猛料阿Sir講古
猛料阿Sir講古
何明新
27分鐘前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　12月7日立法會換屆選舉，對於我們一眾喜歡收集郵品postal stationery（郵票、郵戳和明信片等）的集郵（郵學）界人philatelist多了一份喜悅，香港集郵人一向支持選舉投票，既盡公民責任，又可收集宣傳郵戳（郵印標語Postal Slogan）等，今次更比以往最少多一個宣傳戳，第一個「2025.12.7立法會換屆選舉Legislative Council General Election」使用期由10月18日至11月8日；第二個「2025.12.7廉政公署維護廉潔立法會選舉ICAC Support Clean LegCo Election」使用期由11月24日至12月5日（但因11月26日大埔宏福苑發生五級大火，造成嚴重傷亡，政府宣布停止一切選舉活動，此宣傳戳只用到11月26日號便停用）。而上一次區議會選舉，投票後獲一張「心意謝卡」更是另一驚喜，既是一公民責任憑證，也是一紀念品，很多集郵人更特別為這卡加上郵票，跑到郵政局集郵櫃位為其加上有日期的蓋銷戳印。

　　今次選舉投票後也獲一「心意謝卡」，更是首次由人工智能生成Artificial Intelligence Generated Content的，相信集郵人也希望蓋上一個特別郵戳作為盡公民責任後的記錄，如第一、第二個或新的一個郵印標語能用於投票當日或翌日，既是創舉也是集郵人夢寐以求的！

　　一如政府宣傳「投入選舉，共創未來－齊投票！」是非常重要，每一票都很重要，選民應履行公民責任，踴躍投票，選出代表大家聲音的立法會議員，為香港的良政善治、繁榮進步，以至我們的安居樂業共同努力，共創更美好明天。

　　站在我們集郵人的立場，「傳統集郵」可能已不像以往般流行，一枚小小的郵票除了是郵資憑證外，還是一個國家或地區的名片，圖案是經精心設計和挑選，是社會風貌、自然景觀、經濟、科技、歷史和文化等的縮影，收藏以外還是新的旅遊紀念，透過在旅途中收集到的郵票和寄出的明信片，能延伸旅程的記憶，也是一個獨特的紀念方式。這王者癖好及郵政發展也隨着現今的經濟轉型，需要多思考和創新理念，在這方面，希望不同界別的議員能為我們及郵政當局出謀獻策，例如為香港籌建一個郵政/通訊博物館或定期舉辦郵票展覽等以吸引世界各地郵票愛好者來參與及研究。

何明新

最Hit
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
8小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
大埔宏福苑五級火｜災後第9日DVIU再救出多隻生還動物 小黑貓與主人劫後重聚
突發
3小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
8小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
《愛回家》大隻男星慘被呃6位數字 遭情緒勒索衰心軟感憤怒無奈：騙徒無處不在，X
影視圈
7小時前
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
「TVB御用師奶」突然顏值驚人驚艷網民  被誤認視后林夏薇  42歲氣質大爆發：不輸一線花旦
「TVB御用師奶」突然顏值驚人驚艷網民  被誤認視后林夏薇  42歲氣質大爆發：不輸一線花旦
影視圈
15小時前
更多文章
何明新 - 東京街Tonkin Street | 猛料阿Sir講古
　　我當警察的時候，所有文件都是英文的，所有中文都要翻譯成英文，很多很有才幹的同事都因為英文水準不高而未能爬上高位，有些能力平平但能講能寫不錯英語卻能晉升到督察甚至警司級，有一些華人上司喜歡用英語跟華人下屬說話，顯示他的權威和超然地位。 　　而把中文街名譯成英文也弄出一些笑話，在港島紀念第六任總督麥當奴Richard MacDonnell的麥當勞道MacDonnell Road常被譯成麥當勞
2025-11-28 02:00 HKT
猛料阿Sir講古