KellyChu - 7 - Eleven再聯乘Sanrio角色 「幻鑽玻璃杯」即日起點亮聖誕 | Executive日記

早前7-Eleven再次聯乘Sanrio，4位超萌人氣角色Hello Kitty、Cinnamoroll （玉桂狗）、Kuromi及Hangyodon （水怪），一同化身成超吸睛嘅「幻鑽雙層玻璃杯 」，為你點亮聖誕佳節繽紛氣氛！



呢款「幻鑽雙層玻璃杯」用咗精巧雙層玻璃設計，內層杯身採用鑽石形切割面，倒入有色飲品後瞬間提升視覺效果，夢幻角色與閃爍寶石圖案完美融合於杯身，散發濃濃嘅聖誕氣氛，既精緻又實用，絕對係派對必備神器！



杯子即日起已閃亮登陸7-Eleven，各位粉絲一於換齊全套，同好友喺聖誕派對中一同暢飲喇！



杯子使用雙層Borosilicate玻璃打造，具備防燙和防凝水功能，無論係熱騰騰定冷冰冰嘅飲品都能輕鬆駕馭，產品亦通過美國FDA食品級材料認證，能承受從0℃到100℃高溫，更可直接放入微波爐，輕鬆加熱飲品或食品，省時又省力！



KellyChu