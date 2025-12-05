KellyChu - 向晴軒接逾60求助電話 籲充足休息消除焦慮 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
26分鐘前
　　大埔火災罹難人數超過150人，成為香港開埠以來重大火災事故之一，市民無不感到痛心，受災居民嘅故事更是令人看了不禁落淚。明愛向晴軒指，呢段時間收到超過60個求助電話，包括直接受影響嘅災民和情緒受影響嘅市民，表示出現負面情緒實屬正常，但亦要對自己寬容，充足飲食和休息能有助消除焦慮不安。

　　向晴軒危機專線及教育中心高級督導主任蔡泳詩話，經歷重大事故後會有常見嘅壓力反應及反覆回想事件，感到震驚、哀傷、抑鬱和焦慮，又或是感到內疚、混亂，不能集中精神。佢表示，出現呢啲負面情緒實屬正常，應對自己寬容，可以重拾運動和興趣，回復正常生活，有充足飲食和休息能有助消除焦慮不安。

　　佢指出，災民需要面對重建家園嘅迷惘，同時為不同事情奔波而感到焦慮，但願意致電求助或與社工傾訴，喺脆弱嘅時候有人聆聽感受，對他們會有幫助，機構亦會因應所需轉介服務。

