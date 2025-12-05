李純恩 - 落葉時節又逢君 | 好好過日子

或許是天氣不冷的緣故，其實已經是冬季了，但感覺還像深秋。上海街上法國梧桐樹的樹葉已經都轉了顏色，樹冠給太陽一照金燦燦的。風一吹，黃葉紛紛而下，在人行道上鋪張開來，也是一景。



記得前些年有報道說，有幾條從前法租界的馬路行人道上這時候故意不清掃，由得黃葉積聚鋪陳，跟街旁漂亮的老洋房們融為一體，氣氛上佳，成了拍照打卡的熱點。這個主意不錯，沒有情趣的人是想不出來的。



法國梧桐樹的樹葉很大，形狀有點像加拿大的楓葉標誌。落葉掉在地面很快就乾了，腳踩在上面會聽到細微的斷裂聲，一路走去，腳下沙沙作響。有時候這響聲還是故意踩出來的，每一步都去踩中一片落葉，那路好像是跳着走的。這是小時候上學路上的回憶，到了我女兒小時候，在這個季節帶她回上海，走在路上我也教她踩着枯葉走路，每一步都聽到一聲微響，她格格笑，時光好像壓縮起來，父女倆一起上學去。



小時候去上學的路上，同行的孩子會一人拾起一片大大的梧桐樹葉，將葉梗交疊，各自用力一扯，誰的葉梗斷了就算輸。那時候這麼簡單的遊戲也可以讓我們從家門口玩到校門口，有的同學一路輸得不服氣，到了學校裏還要纏着「贏家」繼續玩。上課的時候，老師在講台上講課，下面鄰座的兩個學生還會悄悄掏出兩片樹葉在書桌下使暗勁鬥一下。



這天早上跟大婆從酒店出來散步，走在陽光普照的南京西路上，說起小時候的事情，便隨手在地上拾了兩片大大的落葉，教她玩一次。兩根細梗相交，她手上的葉梗應聲而斷。我說哈，我贏了，她笑說怎麼如此無聊，我說過日子像這樣無無聊聊多好。



李純恩