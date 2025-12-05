李飛帆 - AIA全新「愛伴航」 危疾保障系列產品 精準匹配不同階段健康需求 | 企業熱話

友邦香港及澳門宣布推出全新「愛伴航」危疾保障系列，以多項市場首創方案，精準匹配不同人生階段健康需求，覆蓋家長、準父母、追求全面保障及精打細算的各類客戶。



友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「隨着醫學進步，危疾不再等同絕症。雖然人均壽命延長，但患病時間及多次罹患危疾的風險亦隨之上升。危疾保障已成為應對長期健康挑戰的重要後盾，持續的財務支援前所未有地重要。」



梁女士指，全新「愛伴航」危疾保障系列以清晰定位，回應不同客戶的實際需要。「『愛伴航』保險計劃系列專為追求全面保障的客戶而設，而『首護摯寶』版本則強化早期危疾及兒童嚴重疾病保障，並透過推廣優惠提供的『個人療程管理服務與復康管理』，協助家庭聯繫兒科醫療專業人士，旨在讓家庭更安心面對未知挑戰。『簡緻•愛伴航』保險計劃則提供基本必備保障，針對三大危疾設有額外保障，特別適合有預算考量的客戶。我們更首次將多項增值服務延伸至『愛伴航』危疾保障系列等危疾產品，提供個人化醫療支援，守護客戶由診斷、治療至康復的每一步，充份體現AIA協助大眾實踐『健康長久好生活』。」

