李純恩 - 亂走的樂趣 | 好好過日子

在外旅行，想要瞭解一座城市，最好的方法就是Citywalk。在城市中信步而去，可以走到許多地方，沿途看到不同的人文風景。這當然也要看那座城市是不是便於行走。



中國的大城市，比如北京和上海，前者無車行不得，後者則是一座可以用腳行走的城市。在上海，大街小巷四通八達，如想Citywalk，只要你走得動，走到哪裏都方便。所以每次到上海，必走許多路，若以腳步計算，一天一兩萬步很等閒。



這天跟大婆從靜安香格里拉酒店出來，目標是去斜土路的「大眼麵館」吃碗大腸麵。天氣實在好，不好好走走似乎有些對不住自己。於是便向着麵館方向信步而去。一路走去，經過熱鬧的街道，經過漂亮的公園，結果在走了五六千步之後，見到了「東泰祥」點心店，想起他家的生煎包，便也沒再往「大眼麵館」而去。走進「東泰祥」，叫了兩客生煎包，兩隻鮮肉湯圓，一碗咖喱牛肉湯，一碗油豆腐粉絲湯。午飯時分，店堂座位客滿，人氣蒸騰，熱得滿頭是汗。須臾食物都送上桌來，匆匆吃完，只覺滿嘴味精，口乾舌燥。



往回走的時候想到那碗咖喱牛肉湯的味道，真是熟悉至極。在上海讀小學的時候，有一年參加冬泳隊游冬泳，每次天寒地凍游完泳之後就會在附近的點心店裏吃一碗咖喱牛肉湯麵。請注意，是「咖喱牛湯——麵」，只有湯和麵，沒有牛肉。但就是這碗麵，成了我在最低水溫只有兩度半的泳池裏游完一個冬天的一大動力（另一大動力自然是好勝的虛榮心）。那口咖喱牛肉湯的鮮美可以記上一輩子。這天「東泰祥」那一碗咖喱牛肉湯，讓我重拾了記憶中的味道，幾乎一模一樣，並且這一碗裏，是真正有幾片牛肉的。如此一來，就算這湯裏的味精重得令人心神不定，依然掩蓋不了重啟記憶的愉悅。我興奮地跟大婆說，就是這味道！她淡然看了我一眼說，多喝點水吧。



李純恩