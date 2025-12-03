Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 九龍殯儀館請來 慰遺屬心靈 遺體修復師來港 助死難者好走 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
8小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

港產片《破．地獄》有一句台詞，觸動不少人：「生人都要破地獄。」遺體修復師係一種並不多人認識嘅職業，佢哋嘅使命係透過專業技術，讓往生者盡量以完整嘅遺體，走最後一程。九龍殯儀館請來台灣遺體修復師郭璋成團隊，修復大埔火災遇難者嘅遺體，不收分文。佢哋本周內抵達香港。

　　九龍殯儀館總經理甘亮話，兩年前到台灣交流，接觸到郭璋成老師，由於香港較少大型災難事故，故欠缺遺體修復嘅專才。今次是台灣團隊第一次來到殯儀館提供協助，館方願意為大埔宏福苑火災中有需要嘅家屬提供遺體修復工作，不收費用，家屬可以接觸九龍殯儀館。台灣遺體修復師已獲入境處特批簽證，料本周內到港。

　　甘亮解釋，本港行內有遺體美容服務，例如遺體有傷口或損傷會作縫合等，以及為逝者化妝，使其儀容端莊整潔，即使本地有遺體修復相關課程，但鮮有個案，仍缺乏具體經驗，而郭璋成老師在這方面則有超過20年經驗。

　　九龍殯儀館連日開放東海堂給市民獻花悼念、弔唁留言、燭光前默禱、摺紙鶴、摺金銀。昨日死者「頭七」，禮堂朝十晚九開放，下午有佛教法師團隊主持誦經，晚上則有道教儀式。

KellyChu

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
14小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民今晨9時起陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
大埔宏福苑五級火丨前香港先生憶救火稱「興奮」 被轟消費災難 網民：影衰香港消防員
影視圈
14小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
17小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
15小時前
更多文章
Grace與教練Mehmet Yakan相擁，喜極而泣。
KellyChu - 劉慕裳空手道世錦賽首奪金 拼盡全力盼換正能量慰港人 | Executive日記
　　香港空手道代表劉慕裳（Grace）周日在埃及開羅舉行嘅空手道世錦賽奪得女子個人形項目冠軍，成為港隊史上首名空手道世界冠軍。佢賽後拍片講述自己心情，指出賽前已經好希望如果拎到金牌，唔係只為自己圓夢，而係可以帶到少少正能量畀香港人，「那怕是一秒鐘嘅開心，都希望大家能夠感受到。」 　　Grace喺今屆空手道世界賽女子個人形一路過關斬將，先於小組賽擊退來自馬來西亞及葡萄牙嘅選手，隨後又再擊退國家
8小時前
Executive日記
市民到現場獻花悼念。
KellyChu - 善款不扣行政費繼續援助 公益金發放3198萬助大埔災民 | Executive日記
大埔5級火發生後陸續有企業慷慨捐出善款支援災民，據報本港和內地各大企業累積捐助款項至少已達12.6億元，而香港公益金在上周四迅速成立的「公益金及時雨大埔火災援助基金」，截至昨天已有1821戶受影響住戶登記申請緊急援助，基金並已迅速向1599個住戶發放援助金合共港幣3198萬元，其餘222個申請正在處理中。 　　香港公益金為大埔宏福苑5級火災的受災家庭及人士提供即時經濟援助，透過上述基金向每位
2025-12-02 02:00 HKT
Executive日記