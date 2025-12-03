KellyChu - 九龍殯儀館請來 慰遺屬心靈 遺體修復師來港 助死難者好走 | Executive日記

港產片《破．地獄》有一句台詞，觸動不少人：「生人都要破地獄。」遺體修復師係一種並不多人認識嘅職業，佢哋嘅使命係透過專業技術，讓往生者盡量以完整嘅遺體，走最後一程。九龍殯儀館請來台灣遺體修復師郭璋成團隊，修復大埔火災遇難者嘅遺體，不收分文。佢哋本周內抵達香港。



九龍殯儀館總經理甘亮話，兩年前到台灣交流，接觸到郭璋成老師，由於香港較少大型災難事故，故欠缺遺體修復嘅專才。今次是台灣團隊第一次來到殯儀館提供協助，館方願意為大埔宏福苑火災中有需要嘅家屬提供遺體修復工作，不收費用，家屬可以接觸九龍殯儀館。台灣遺體修復師已獲入境處特批簽證，料本周內到港。



甘亮解釋，本港行內有遺體美容服務，例如遺體有傷口或損傷會作縫合等，以及為逝者化妝，使其儀容端莊整潔，即使本地有遺體修復相關課程，但鮮有個案，仍缺乏具體經驗，而郭璋成老師在這方面則有超過20年經驗。



九龍殯儀館連日開放東海堂給市民獻花悼念、弔唁留言、燭光前默禱、摺紙鶴、摺金銀。昨日死者「頭七」，禮堂朝十晚九開放，下午有佛教法師團隊主持誦經，晚上則有道教儀式。



KellyChu