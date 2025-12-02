李純恩 - 蘇州之秋 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩
2小時前
　　吃了早餐上飛機，上了飛機睡覺，兩個多小時到上海，然後驅車到蘇州，住古運河英迪格酒店。辦好入住手續，進房安頓好行李，肚子餓了，下樓覓食。

　　想吃碗麵，跟酒店職員打聽，說附近有一家「東吳麵館」，一聽這名字就知道是吃蘇州麵的。然後大概走了三四百米，找到麵館。下午四點，店堂裏空無一人，燈也沒開，揚聲訊問，廚師從廚房裏走了出來，開了燈，招呼入座，原來是做完午市落場，這時剛剛上班。收銀的職員還沒回來，廚師讓我先點麵。櫃枱後面的牆上掛滿牌子，各式各樣的湯麵、拌麵，琳琅滿目。點了一碗經典的爆魚燜肉麵，加一客小籠包。坐下等了一會，麵來了。一大碗紅湯細麵，麵裏焐了一塊巴掌大的五花燜肉、一塊外脆內軟的爆魚，肉潤魚香，麵湯鮮甜，麵雖細但不失韌性，勁道十足，熱騰騰吃下，渾身舒暢。現蒸的小籠包也來了，蘇州口味，鮮甜鮮甜，吃完覺得舌頭都「姑蘇」了，想找個蘇州姑娘說說話。

　　晚飯在英迪格酒店四十五樓宴會廳吃，居高臨下，俯瞰遠近，景色很是漂亮。酒店大廚用心，一頓晚飯做得色香味俱全，吃得一桌香港來客興致高漲。

　　一夜無話。第二天中午到陽澄湖邊吃蟹，又吃到了那條心心念念的紅燒大鯿魚，心滿意足。飯後去天平山看紅葉，午後的陽光下，眼前一片斑斕。那地方有山有水，草木豐盛，春有百花秋有紅葉，處處是景。這天雖不是假日照樣遊人如鯽。身旁一個上海男人站在水邊拍照，邊拍邊跟同行的女人說這三十多塊錢的門票真是值了，女人沒有答他，只管在水邊站成丁字腳捏着蘭花指等他按下快門。

李純恩

