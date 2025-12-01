李純恩 - 人安心了 | 好好過日子

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

好好過日子
李純恩
7小時前
專欄
　　感恩節前，美國總統特朗普按照以往的傳統，在白宮宣布特赦兩隻火雞。感恩節美國人會吃掉成千上萬的火雞，這兩隻火雞算是逃過一劫了。

　　特朗普在特赦這兩隻火雞的時候，又拿上任總統拜登說事兒，說去年拜登特赦的兩隻火雞好像沒有執行特赦令，意思是那兩隻火雞被拜登拿來做完騷之後，沒有逃過一死，最後還是上了餐桌。

　　今年因為禽流感，美國火雞大量死亡，搞得感恩節供不應求，火雞價格飛漲，老百姓過節要吃貴雞。那兩隻死裏逃生的火雞身價也好像特別高了。這種人類做的「慈善騷」不知火雞們知不知道，若是知道了，應該會大罵人類虛偽假慈悲。

　　這就像中國人的許多「放生活動」，那些善男信女從專門抓了魚蝦供應給人放生的魚蝦店裏買了大量的魚蝦，然後拿去海裏放生，放完之後就覺得行了善做了功德，卻沒有想過如果不是因為他們要「行善」，那些魚蝦可能也不會被人抓捕獲利。就是因為這是一條生財之道，牠們才被人從海裏河裏撈出來，九死一生之後再被放回海裏去成全人類的「善心」，據說有時河魚都會被放進海裏去。

　　如此魚蝦的捉放折騰，為的卻是讓人類安心，可見許多好事一旦形式美化了之後就會變質。但好此道者卻樂此不疲。於是美國總統每年放生兩隻火雞做騷，善信們搞活動放生魚蝦「行善」，都有形式感，都得到了媒體宣揚，都「感覺良好」，覺得做了善事。

