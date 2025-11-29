KellyChu - 每日兩次免費餐膳解燃眉之急 大家樂200萬元食物助災民「開飯」 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Executive日記
KellyChu
6小時前
生活 專欄
　　大埔宏福苑5級大火，令居民失去庇護，陪伴港人逾半世紀嘅大家樂集團伸出援手，火速啟動旗下社區關愛項目「大家開飯」，免費提供2000張價值1000元嘅「開飯咭」，總值200萬元，務求減低居民災後嘅生活壓力。

　　居民攞到咭後，可以喺兩個月內，到任何大家樂快餐分店免費換餐，每次消費額為50元，每日可以使用兩次，以獲得持續而且即時嘅支援。

　　派發工作將由鄰舍輔導會協調，並透過社會福利署大埔及北區福利辦事處，派發「開飯咭」畀有需要嘅受災住戶，希望喺呢段艱難時刻，為受影響居民帶嚟溫暖。大家樂亦向所有喺事故中受影響嘅居民同家屬，致上最深切慰問，同時衷心感謝前線救援人員嘅付出。

鄰舍輔導會協調派發

　　事發後，集團與政府及各機構保持緊密聯繫，務求多線並行，展現香港人守望相助嘅獅子山精神。 大埔區嘅大家樂分店連日來透過社署，向居民提供合共4300份餐膳，亦額外準備免費充電器，應付緊急所需；活力午餐亦向社區會堂供應300份餐盒；泛亞飲食則喺那打素醫院飯堂，為等候消息嘅家屬提供輕食飲品。 Kelly同大家一樣，都希望災民可以渡過難關！

