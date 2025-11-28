查小欣 - Robuchon美饌背後 | 查乜料

連續13年米芝蓮三星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon，在置地廣場華麗回歸，到訪當晚幸運遇上Joël Robuchon首席弟子Eric Bouchenoire專程從法國來港一星期，聯同主廚Julien Tongourian打造美饌。



坐在標誌性的開放式廚房L型吧枱，先聲奪人是一籃自家製多款新鮮麵包，繼而是鮮美海膽芝士餅配Dom Pérignon 2015，緊接是美味且高顏值的鰤魚刺身配名貴Imperial魚子醬。自家製小龍蝦鴨肝醬雲吞佐以法國當造黑松露，出色；至愛來了：白松露配香煎珍珠米餅，白松露香、加上流心蛋香和米香，味道極至；香煎北海道帶子配椰子泡沫及秘製醬汁、香烤藍龍蝦+龍蝦海龍王湯都令人意猶未盡。驚喜是上主菜前，奉來用黃姜、丁香熬的熱雞湯，消滯解膩。主菜從招牌鴨肝釀鵪鶉胸配時令栗子和A4日本和牛中，選了鵪鶉，口感有層次。對兩款精緻甜品Le Perle和La Pomme D'amour更是愛不釋口。



出品天花板，還有外界看不見的配套，集團CEO鄧偉健話餐廳為確保出品高質和人客的健康，在19000平方呎的餐廳面積，不惜工本，闢出地方設密封房間，用來儲存薯仔和洋蔥，確保新鮮，並有濾水房，保證水的酸鹼值在健康水平，烘焙的麵包及湯品等與別不同。



查小欣

香煎北海道帶子配椰子泡沫及秘製醬汁。