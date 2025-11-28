KellyChu - 大埔3麥當勞全日提供免費餐飲 千份愛心早餐送暖社區中心災民 | Executive日記

大埔宏福苑發生世紀火災，居民頓失家園至親，聞者心酸。全港各界喺呢個難過嘅時刻都齊心伸出援手，幫助受災居民渡過難關，讓佢哋知道從不孤單，其中大埔區3間24小時營業嘅麥當勞，為受火災影響居民提供免費食物及飲品，昨早亦派人到多個社區中心送出1000份早餐。此外，區內多間小店亦免費提供休息空間和熟食，同時幫助收集街坊捐出嘅生活物資，例如樽裝水、毛氈、充電器等，送到去社區中心暫避嘅受災居民手中。



商戶提供熟食 收集捐贈物資



麥當勞昨晚起開放大埔區3間24小時營業嘅麥當勞，包括大埔墟、太和及昌運分店，為宏福苑受火災影響嘅居民提供免費食物及飲品，昨日早上亦派員到東昌街體育館、東昌街社區會堂、富善社區會堂、太和鄰里社區中心、大埔墟社區會堂等臨時避難中心，送上1000份早餐。 3間麥當勞將供應免費食物及飲品至明天。 香港麥當勞話，團隊將隨時候命，會在未來幾天繼續為各中心送上食物，詳情不時更新，並祝願各人平安。



另一方面，大埔多間小店亦立刻自發為受災居民提供協助，包括囍囍小廚、逸東餃子、和暢金廚、彩虹串燒等區內餐廳都免費提供熟食，甚至製作飯盒送至社區會堂。 有商戶更成為街坊物資捐贈收集點，除協調義工將收集到嘅物資派到各個中心，還不時喺社交平台更新哪些物資充足、哪些物資短缺種種情況，熱心有愛。看見香港人在艱難時刻無私付出，小妹好感動。



KellyChu

街坊自發捐贈物資到商戶收集點。