郭志仁 - 李天命的教誨 | 九宮格

記得當年在中大讀書，李天命教授的課堂非常受歡迎。選科時，大家鬥快報名，無法登記者，便乾脆「sit堂」，直接走入課室。那時候，他的課堂已經在一個不小的禮堂，卻依然座無虛席，不少學生索性坐在樓梯上。



李天命是一位哲學家，他常常將簡單的人生哲理融入新詩之中，亦出版過詩集《寒武紀》，讓人耳目一新。例如，有一首詩曾經安慰過一位因失戀而心碎的女同學。



李天命的《運動》寫道：「躍起之後 勢須下落 而今問題在 你如何去平伏那心跳？」



當時，一位英文系女生和她的初戀男友分手，「我最初面紅，現在雙眼通紅。」每晚借酒消愁，好友輪流陪伴她，經過約3個月才慢慢走出陰霾。在這段艱難的時期，其中一位社會學系男同學知道她喜愛讀李天命的思考藝術，於是把《運動》這首詩手寫下來，並請藝術系同學畫上一幅畫送給她，並將其貼在女生宿舍的當眼位置。



詩句提醒女生，感情就如運動一般，總有高峰低谷，快樂時心跳加速，傷心之際，就要學會如何平復那顆不安的心。最近太多令人心痛的消息，我們也需要好好調整心緒。患難中，繼續守望相愛。



「你想嘆息，請嘆息。難免的，徬徨憤怒忐忑，不要壓抑。」



衛蘭—《It's OK To Be Sad》



郭志仁