馮應謙 - 澳洲的男裝品牌 | 花樣男教授

澳洲是我經常去工作的地方，不過每次工作後總是空手而回，沒帶甚麼時尚的「戰利品」回來。所以這次出發前，我特地做了點功課，打算探索一下澳洲的年輕品牌。



首先，要拋開既定印象。如果按照香港的標準，大家可能會覺得澳洲品牌的剪裁不夠「修身」或「精緻」。但我覺得入鄉隨俗才是正道，畢竟每個地方都有屬於自己的時尚標準。澳洲的時尚品牌以舒適、休閒、casual見稱，顏色偏向柔和、用料自然。在澳洲買衣服，我一定會選棉、亞麻或棉麻混紡，涼快又透氣，特別適合現在的夏天。



運動和戶外品牌在澳洲的shopping mall都很受歡迎，我買過Kathmandu和Macpac（雖然其實是新西蘭品牌）。至於日常逛街穿的品牌，香港人較少留意。最為港人熟悉的應該是Cotton On，尖沙咀等地都有分店，價格親民，款式又多，買來當日常衣服很不錯。另一大牌子是Country Road，在商場也常見。



我自己特別喜歡Academy Brand的簡約男裝風格，不過我身形偏瘦，穿他們的恤衫常常會嫌大，但由於店舖的門面設計得很優雅，我還是經常進去逛逛。跟Academy Brand風格相近的還有Assembly Label，我覺得是最極簡的澳洲男裝品牌，尤其針織類產品很出色，價錢比起大眾品牌會高一些。至於價錢中等的，Barney Cools也值得一試，品牌主打「反叛」形象，不過和英國的AllSaints相比，還是比較親切易入手。



澳洲當然也有國際級的designer brand，比如Ksubi和Aje（主打女裝），不過實體店不多，反而在Farfetch上網購更方便。你有機會過過來，或許可以再發掘更多屬於這片土地的設計驚喜。



馮應謙