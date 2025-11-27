潘雄威 - 牙線 | 乳齒童時

我年少的時候沒有聽過也沒有見過牙線，只知有牙刷和牙籤。今天，因為廣告和媒體的發達，一般人應該會聽過和知道甚麼是牙線，但仍有很多人沒有使用牙線的習慣。在香港，甚至西方社會，近一半成人從未用過牙線，就算有用，都不是人人每天使用，方法也不正確。



牙線通常由Nylon尼龍或Teflon的確涼製成，設計有圓及扁平的，有些加了軟蠟作潤滑劑，方便滑進又窄又緊的牙縫，也有加入香味濟，例如薄荷及果香，用完齒頰留香！



用牙線不會是多餘的程序，不用牙線反而令重要位置得不到清潔。牙刷的刷毛只能刷到牙齒的外露面，不能進到牙縫內，而牙縫很多時就是蛀牙及牙周病開始的地方。



牙線又幼又薄，是特別設計來清潔牙縫。要記住，牙與牙接觸的鄰面不是平面，是弧形的，所以用牙線時不要只上下直拉，要分別將拉緊的牙線呈C字型貼着兩個相對的牙齒鄰面，然後才上下拉刮，將黏貼在鄰面的牙菌膜刮掉。



將牙線放入牙縫時，不要猛力撞向牙肉，要輕輕將牙線「鋸」入牙縫，環繞弧形鄰面，由鄰面接觸點直至牙腳位，深入牙肉邊一至數毫米，這不僅能清除食物殘渣，最重要就是清潔近牙肉及牙腳的牙齒表面，防止牙菌膜積聚。



若你未有每日用牙線的習慣，今天要開始了。覺得難用，有輔助工具幫到你，如牙線义。如果你已經有用牙線，就要記謹用得其法！



潘雄威