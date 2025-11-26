吳慧妍 - 近期流行之軟餐 | 營爆生活

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳慧妍
3小時前
    近日筆者與一位好友相聚時談及她的爸爸在吃飯時常常有「濁親」的情況。身為他的女兒及照顧者亦感擔心及不知如何是好。

    近年香港十分流行軟餐，又稱照護食或介護食，是專為吞嚥困難人士而設的飲食。吞嚥困難於老年人中較為常見。但其他情況如中風、認知障礙症、癌症患者及康復者、肌少症人士等亦常面對吞嚥困難。常見徵狀：感覺食物或液體卡在喉嚨、食物殘渣仍留在舌頭上或散在口腔內、吞嚥後聲音聽起來濕濕的、有痰、吃食物或喝飲料後有易哽塞或咳嗽反應等。如不及早治療吞嚥困難，可能會影響身體吸收營養和水份，更可能有食物誤掉進氣管內「濁親」的風險，引致吸入性肺炎。

    目前業界廣泛採用「國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織」（IDDSI）的指引，將食物和飲品分為0-7級別，以確保其質地和稠度符合標準。0代表飲品最稀薄；7代表食物最稠的狀態。香港近年亦有不少食肆製作多款軟餐令吞咽困難人士重拾飲食樂趣。更有一些機構提供軟餐訂購及送貨服務。如喜歡親自下廚的你，一些社企亦會定期舉辦軟餐製作工作坊，或可於網上學習製作軟餐。

    軟餐能否提供足夠營養，視乎種類及份量。可能需要考慮一些營養補充劑，以確保能全面攝取足夠營養。詳情可諮詢你的醫生或營養師。

