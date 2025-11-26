KellyChu - 麥當勞送上冬日暖心之作 熱朱古力咖啡16蚊有得歎 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
3小時前
　　天氣凍，早上最適合飲杯熱啡暖胃。香港麥當勞今年50周年，特別送上融合經典滋味嘅冬日暖心之作，用美國直送熱朱古力配以McCafé金獎咖啡，打造出經典組合「熱朱古力咖啡」，並以驚喜價$16登場。另外更有加入繽紛棉花糖嘅全新「石板街鮮奶咖啡」，一啖就令你暖入心。

　　另一經典美食—煙肉蛋漢堡同步限時回歸，星期一至五嘅早餐時段，以$25.5就可以買到一份煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡，令大家呢個冬天不太冷之餘，更有美食陪伴左右，暖意爆燈！

　　經典滋味點止咁少，麥當勞甜品站已「濃」重推出KITKAT®美祿®恐龍芭菲，一次過嘗到軟滑KITKAT®朱古力威化味新地，撞上美祿®可可球、香濃美祿®麥芽可可粉、原條KITKAT®美祿®朱古力威化，感受濃厚美味新層次。並繼續有KITKAT®新地筒，至抵價只係$8就歎到。甜品包裝紅綠色造型更撞埋浪漫聖誕氣氛，認真有心思。

全新「石板街鮮奶咖啡」。
