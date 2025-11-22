馮榕榕（Ruby） - 穿童裝不是幼稚病 | 榕榕細語

在當今時尚界，一股有趣的潮流正在興起：穿起童裝部門的服飾，150至160cm的中童尺寸，打造貼身且有Crop Top感覺的穿搭。這種以童裝為靈感，但為成人設計的風格，不僅色彩鮮明充滿童趣，更在成人世界中營造一種年輕與自在的時尚態度。



說到這樣的品牌，當然不能不提享譽國際的意大利Moschino。1983年由Franco Moschino創立，品牌一直以其充滿戲謔與超現實的設計聞名。從日常生活用品的趣味挪用到誇張色彩的狂放組合，Moschino用成人的視角重新詮釋童真趣味，其設計語言總是帶有一點諷刺，同時洋溢着快樂與自由。新任設計總監Adrian Appiolaza更是在2024秋冬系列中回歸品牌根源，將雲朵、笑臉和「LOVE & PEACE」標語糅合，創造出既童趣又成熟的時尚對話。



來自日本的Hysteric Mini則於1985年由設計師北村信彥創立，作為流行文化品牌Hysteric Glamour的姊妹品牌，以1960至80年代的搖滾、藝術次文化為靈感來源，充滿着搖滾風格的童裝不僅戲劇性十足，還帶有強烈的街頭感。Hysteric Mini的設計強調「不要長大」的初心，用活力與搖滾元素讓穿者時刻保持一顆年輕、叛逆的心。搭配成人尺碼，他們同樣創造出緊貼身形的造型，帶出童裝的俏皮與酷感。



而來自西班牙的Bobo Choses自2008年成立以來，便以設計出「孩子的語言」的服飾聞名。品牌在配色上大量使用明亮且鮮豔的色彩，圖案往往取材於童年遊戲與想像，並結合詩意與幽默感。近年Bobo Choses擴大成人系列，希望延續那份無憂、自由的童真，讓大人也能在日常穿搭中保留童趣與純真。品牌更強調環保精神，採用天然與回收材質，兼具美感與責任感。



此外，意大利設計品牌Outsiders Division以模糊時尚與藝術界限著稱，他們的設計糅合「preppy-punk」風格，反映當下青年文化的朝氣與張力。品牌以不受年齡限制的童趣元素混搭，創造出既不失成熟感，又充滿涼感和趣味的街頭時尚。Outsiders Division的成人童裝設計呈現一種不受常規約束的自在，讓童年元素成為成長的特殊標誌。



對很多人來說，穿童裝或童趣設計，或許會有些幼稚的既定印象。但事實上，保持童真的心態是一種智慧。成年人在複雜的社會中，往往被責任與現實束縛，保有童真不僅是對自主性的堅持，更是對純粹快樂的追求。那些童裝設計的鮮豔色彩與玩心，是內心活力的外顯，也是時尚給予成長的禮物。



馮榕榕（Ruby）