李純恩 - 蠢責自負 | 好好過日子

李純恩 - 蠢責自負

李純恩
2025-11-22 02:00 HKT
生活 專欄
　　大陸一個女網紅在柬埔寨失聯，她的粉絲們很緊張，以為她被擄去了KK園。但是過了幾天有消息了，原來這個女人犯了電詐罪和販賣人口罪被柬埔寨警方逮捕，正在等待審訊。

　　輿情一下子反轉，那些替這個女人擔憂的粉絲們不知作何感想。

　　關心這件事倒不是因為柬埔寨警方居然也會抓電詐犯，而是這個女網紅被抓之後的照片沒有美圖，只以素顏見人，那模樣跟平時美顏風騷出鏡的樣貌出入極大，許多粉絲驚呼上當。就這一點，足以證明柬埔寨警察現在是走在正確的道路上，正確執法抓騙子了。

　　縱觀網上的「網紅」們——這也只是個稱號，跟紅不紅沒有關係——十之七八都在做這種假面欺詐的事情，用千嬌百媚的假面孔在網上覓食。試過有幾個在網上直播的時候忘了開美顏效果，不慎露出了真面目，頓時不知驚散了多少人。

　　在《西遊記》裏，有一次孫悟空要把豬八戒變成一個女孩，唸動咒語，叫聲「變！」豬八戒頓時就變成了一個衣袂飄飄的女孩子，只是太胖，孫猴子於是又對着她吹了一口仙氣，女孩子馬上就苗條可人了。孫悟空真是美圖美顏的老祖宗，經他出手，豬八戒都變美女。

　　豬八戒變的美女，終究還是豬八戒。這個道理再明顯不過，但現在網上迷戀網紅的人卻就是不明白，所以突然見到了豬八戒的本相，魂飛魄散之餘只會大駡妖怪騙人，好像自己一點問題都沒有。這就要替豬八戒委屈了，她只是知道粉絲蠢，但沒想到會蠢得這麼徹底。

李純恩

