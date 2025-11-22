KellyChu - 願望成真基金設計聖誕樹 為11病童家庭添節日暖意 | Executive日記

願望成真基金日前首度舉辦「Trees of Joy」活動，邀請咗11個願望成真基金家庭，以及來自9間企業及團體合共逾100位義工，一同為對抗重病嘅兒童設計及布置專屬聖誕樹，為佢哋送上節日驚喜與暖意。



活動喺香港嘉里酒店舉行，逾百位義工分成多個小組為願望童度身設計聖誕樹。其中患上急性淋巴性白血病嘅Sophie，佢喺治療期間創作咗炸熱狗公仔「Corny Ketchy」以鼓勵他人，當天經過義工一番努力和創作後，收到一棵「Corny Ketchy聖誕樹」，令佢驚喜萬分。Sophie話：「這是我第一次擁有一棵屬於自己的聖誕樹，我逼不及待想帶它回家陪我過聖誕！」



願望成真基金董事會成員何美琪指，對於正在對抗疾病嘅小朋友來說，聖誕節並不一定是無憂快樂假期，但一棵屬於自己嘅聖誕樹，能為他們帶來希望、溫暖和鼓勵，知道自己並不孤單。願望童及其家人亦能在活動中暫時放下壓力，留下珍貴回憶。



KellyChu

Sophie收到以她筆下角色為主題嘅「Corny Ketchy聖誕樹」。