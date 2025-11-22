KellyChu - 昂坪360打造冬日夢幻樂園 3米高纜車夾蛋機任你打卡 | Executive日記

聖誕佳節漸近，昂坪360為呢個冬日打造咗一個聖誕樂園，即日起至明年1月1日呈獻「昂坪冬日夢幻樂園」！一座高達3米、戴上聖誕馴鹿角嘅巨型纜車造型夾蛋機，將降臨昂坪市集，同場並設三大聖誕氛圍位「打卡」，帶來一場充滿歡樂與驚喜嘅聖誕派對！



限定30元小童纜車優惠



昂坪360將於活動期間推出限定小童港幣30元纜車優惠，合資格賓客可以極優惠價格選乘任何車廂類型纜車。昂坪360亦正推出360全年通優惠，即日起至下月31日，凡於東涌纜車站售票處單次購買兩張360全年通，即可享85折優惠，在一年內無限次乘搭昂坪纜車（標準車廂）。



持有即日小童來回纜車門票或有效360全年通，即可免費換領「昂坪冬日夢幻樂園任務手冊」，完成簡單任務後就可以免費兌換巨型夾蛋機代幣一個，親手夾出屬於你嘅「幸運蛋」，換領各式各樣聖誕精品！或於圓形廣場嘅自助售票機購買代幣，亦能換取夾蛋機會。



夾蛋機旁更有可愛雪人與你合影留念，或捕捉調皮薑餅人身影，同佢自拍「打卡」，亦可坐進夢幻雪橇，想像在雪上滑翔，創造浪漫聖誕回憶！



KellyChu

巨型纜車造型夾蛋機供打卡。