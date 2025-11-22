KellyChu - 星廚掌杓演繹各地名蟹 全蟹宴新滋味秋季限定 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-22 02:00 HKT
　　適逢蟹季當造，位於尖沙咀海港城嘅海鮮主題餐廳「八一漁八 818 The Seafood」，最近推出秋季限定蟹宴，由新加坡名廚張偉忠師傅掌杓，以精妙烹調技藝將陽澄湖大閘蟹、阿拉斯加長腳蟹、珠海黑奄、紅花蟹及大肉蟹一一入饌，由蒸、焗、炸到醉製，將各地名蟹精髓發揮得淋漓盡致，帶嚟創新滋味全蟹宴。

　　這場創新蟹宴，以外層金黃酥脆嘅「芝士蟹肉焗蟹蓋」、口感層次豐富嘅「蟹粉蟹多士」及金黃酥脆嘅「潮式生炸蟹棗」三款前菜揭開序幕。主菜餐廳重點推介由主廚精選上等奄仔蟹，以獨門秘方醉製嘅「雙酒微醺熟醉奄仔蟹」，選用珍藏30年古越龍山紹興酒及韓國頂級黃酒，輔以多種香料醃足一日，入口每啖都能品嘗到香醇甘冽嘅豐富酒香，與蟹肉鮮美完美融合。另一主角當然係秋季必吃陽澄湖大閘蟹，每隻精選5至6両重，撇除花巧步驟，簡單清蒸點出蟹膏鮮美。兩道主菜一濃一淡，層次鮮明誘人，蟹香餘韻猶長。

　　精彩不止於此，還有一道亮點—「砂朥越白胡椒焗阿拉斯加長腳蟹」，以主廚拿手砂朥越白胡椒烹調，溫和白胡椒香氣融入濃汁，完美襯托鮮甜蟹肉。 張偉忠師傅更將家鄉風味注入菜單，推出「星洲辣椒蟹肉球」，濃湯嘅甜、鮮、辣互相交疊，層層遞進，搭配蒜茸牛油法包，享受別樣中菜口感。

　　小妹獨愛「蟹皇拌稻庭麵」，陽澄湖大閘蟹拆取蟹肉與蟹粉，以薑蔥慢火精煉蟹油，再融入濃郁高湯，匠心炒製成蟹皇後配以日本稻庭烏冬，閉眼享受兩者交織出嘅極致口感，主廚精湛技藝可見一斑。

