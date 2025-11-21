Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - 五湖四海全蟹宴 | 玫瑰人生

麥華章
2025-11-21 02:00 HKT
　　香港粵菜食府的主廚當中，八一漁八的張偉忠師傅是我最欣賞的粵菜名廚之一，但凡有內地或海外嗜美食的朋友要求我推薦值得去光顧的香港餐廳，位於尖沙咀海港城的八一漁八必定榜上有名。

　　張偉忠師傅來自新加坡，曾在當地享負盛名的長堤海鮮樓任廚長達廿載，該店所創製的辣椒蟹、黑椒蟹獲奉為新加坡國菜，張師傅亦因此被譽為首屈一指的星洲名廚。他於2019年被美心集團禮聘來港，先後為該集團開設深受歡迎的新派星馬菜館CaN LaH及新派粵菜館八一漁八。

　　踏入11月，又到菊黃蟹肥時節，八一漁八推出「秋季滋味全蟹宴」，由張師傅精選陽澄湖大閘蟹、珠海黑奄、紅花蟹、大肉蟹及阿拉斯加長腳蟹，以其精妙的蒸、焗、炸與醉製等烹調技巧，為食客帶來精彩美味的蟹膳體驗。我日前到該店先嘗為快，蟹宴共8道菜式：頭盤是精選小品潮式生炸蟹棗、蟹粉蝦多士與蟹肉焗蟹蓋；主菜包括清蒸陽澄湖大閘蟹、雙酒微醺奄仔蟹、濃湯螃蟹粉小籠包、星洲辣椒手拆蟹肉球配牛油法包、砂拉越白胡椒焗阿拉斯加長腳蟹、蟹皇拌麵；壓軸甜品是薑茶湯丸配蟹粉酥餅。收費6位起，每位1288元，每6位並贈送500毫升的唐宋5年紹興酒1瓶，取價相當親民抵吃。

　　是夜美食紛陳，大家盡情開懷大嚼。當中我的心頭好是雙酒微醺奄仔蟹（見圖），用重約5両的珠海黑奄，烹製工序相當繁複，奄仔蟹以30年古越龍山紹興酒搭配韓國黃酒，輔以多種精選香料，經24粒鐘浸醃，使蟹肉不僅吸收酒香，更提升了鮮甜，並令蟹肉更為細嫩，豐盛的蟹膏口感香醇甘美，如吃帶酒香的雪糕，在口腔中留下悠長餘韻。另一道令我吃到回味再三的是星洲辣椒手拆蟹肉球，此菜式的靈魂是辣椒醬汁，用空運來的星洲茄汁，加薑、蒜、辣椒、南薑花、蛋花及香料炒製而成，與用菲律賓大肉蟹拆肉製成的蟹肉球同吃，風味無以尚之！

